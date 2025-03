Oud-PSV'er Andrés Guardado krijgt uiterst teleurstellend nieuws van de FIFA

Het Mexicaanse Club Léon is door de FIFA uitgesloten van deelname aan het WK voor clubteams dat komende zomer in de Verenigde Staten wordt gespeeld. Het nieuws is een bittere teleurstelling voor . De oud-speler van PSV stelde zijn pensioen speciaal uit om deel te kunnen nemen aan het toernooi.

Club Léon zou samen met de landgenoten van Pachuca deelnemen aan het club-WK nieuwe stijl, waar in totaal 32 teams zouden strijden om de wereldtitel. Beide clubs vallen echter onder dezelfde eigenaar (de Pachuca Group), en dat is tegen de reglementen van de FIFA. De wereldvoetbalbond heeft daarom besloten om Léon uit te sluiten van deelname aan het toernooi. De FIFA kondigt aan op korte termijn bekend te gaan maken welke club de vrijgekomen plaats in zal gaan nemen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Voormalig PSV’er Guardado krijgt na 182 interlands prachtig afscheid bij Mexico

Het nieuws zal Guardado (38) rauw op het dak zijn gevallen. De middenvelder, die tussen 2014 en 2017 uitkwam voor PSV, kondigde in november vorig jaar zijn pensioen aan, maar kwam daar in januari alweer op terug. De routinier, met 182 (!) interlands recordinternational van Mexico, besloot speciaal voor het club-WK zijn schoenen weer uit het vet te halen. Het gedroomde afscheid van Guardado valt door het besluit van de FIFA echter in het water.

Ook James Rodríguez niet van de partij

Behalve Guardado mist door de uitsluiting van Club Léon ook een andere grote naam het club-WK. James Rodríguez (33) staat sinds januari eveneens onder contract bij de Mexicaanse club. De oud-speler van onder meer Real Madrid en Bayern München is na het initiële afscheid van Guardado benoemd tot aanvoerder van Club Léon.

Top Mexican side Club Leon kicked out of FIFA Club World Cup after failing multi-club ownership rules.



Replacement club still tbc pic.twitter.com/HaSkmWv7FR — Martyn Ziegler (@martynziegler) March 21, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Enorme aderlating dreigt voor Arne Slot: ‘Liverpool-ster biedt zichzelf aan bij Barcelona’

Liverpool-ster Mohamed Salah heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona, zo weet Sport.