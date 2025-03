Enorme aderlating dreigt voor Arne Slot: ‘Liverpool-ster biedt zichzelf aan bij Barcelona’

heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona, zo weet Sport. De Egyptenaar loopt komende zomer uit zijn contract bij Liverpool en komt er vooralsnog niet uit met de koploper van de Premier League. Voor Arne Slot zou het vertrek van Salah, dit seizoen goed voor 32 goals en 22 assists in 41 duels in alle competities, een flinke aderlating zijn.

Liverpool is bezig aan een geweldig seizoen. In de Premier League gaat de ploeg van Slot ruim aan kop, terwijl er na de 0-1 zege bij Paris Saint-Germain een goede uitgangspositie is behaald om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De goede vorm van Liverpool is voor een groot deel op het conto te schrijven van het fenomenale seizoen dat Salah draait. In 41 wedstrijden in alle competities was de Egyptenaar al bij 54 goals direct betrokken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Liverpool-sterren vliegen elkaar aan op laatste training voor CL-duel

Toch is de toekomst van Salah nog allerminst zeker. De buitenspeler beschikt op Anfield over een aflopend contract, waardoor hij komende zomer transfervrij kan vertrekken. In november gaf de linkspoot nog aan teleurgesteld te zijn nog geen aanbieding te hebben ontvangen, aangezien hij graag in de Britse havenstad wilde blijven. Inmiddels is er nog altijd geen sprake van een nieuw contract voor Salah, waardoor hij de blik op de toekomst werpt.

LEES OOK: Slot is getuige van zeldzame prestatie: ‘Hij is af, hij is perfect, een machine’

Salah moet salaris inleveren voor Barcelona

Volgens Sport heeft Salah wel oren naar een overstap naar Spanje en heeft hij zich aangeboden bij Barcelona. In december heeft de entourage van de Egyptenaar contact gehad met sportief directeur Deco, maar tot onderhandelingen kwam het niet. Voor de Catalanen is de komst van de 32-jarige alleen mogelijk als hij bereid is salaris in te leveren, aangezien hij momenteel bijna achttien miljoen euro per seizoen verdient. Naast Barcelona wordt Salah ook in verband gebracht met een stap naar Saudi-Arabië.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Barcelona zet voormalig Eredivisie-keeper met 79 tegendoelpunten in één seizoen op shortlist'

FC Barcelona hoopt zich komende zomer te versterken met een talentvolle keeper.