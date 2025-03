Liverpool-sterren vliegen elkaar aan op laatste training voor CL-duel

en waren maandag op de training van Liverpool even geen vrienden. De twee hadden het flink met elkaar aan de stok en er moesten meerdere teamgenoten aan te pas komen om de sterren uit elkaar te houden.

Bij Liverpool gaat het dit seizoen uitstekend. De ploeg van Arne Slot ligt op koers voor de eerste landstitel sinds 2020, terwijl ook in de Champions League een goede uitgangspositie is behaald om de kwartfinales te bereiken. Toch gaat het er niet altijd even gezellig aan toe bij de Engelse koploper, zo blijkt uit beelden van Hayters TV.

LEES OOK: Slot is getuige van zeldzame prestatie: ‘Hij is af, hij is perfect, een machine’

Dinsdagavond speelt Liverpool in de achtste finales van de Champions League in eigen huis tegen Paris Saint-Germain, nadat er vorige week een 0-1 overwinning werd gestolen in Frankrijk. Op de laatste training voor dat duel, een dag eerder, kregen Salah en Alexander-Arnold het met elkaar aan de stok.

LEES OOK: Volgens Derksen ligt er bij Slot gevaar op de loer: 'Daar moet hij mee uitkijken'

Op beelden is te zien hoe Trent met zijn handen tegen elkaar klapt, terwijl hij met een geïrriteerde blik tegen Salah praat. Wat er precies is gezegd is niet duidelijk, maar de Egyptenaar is hier duidelijk niet van gediend. De buitenspeler geeft de verdediger enkele duwen, waarna hij door enkele ploeggenoten in bedwang wordt gehouden. Als Salah vervolgens weer op Alexander-Arnold afloopt, worden beide spelers een andere kant op geleid.

Trent appeared far from happy with Salah as the pair came together in Liverpool training 😯👀 pic.twitter.com/r81rfJR9cL — Hayters TV (@HaytersTV) March 10, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Genadeloze ingreep van Arne Slot na landstitel Liverpool'

Ook als Liverpool dit seizoen de landstitel binnensleept, zal de club 'niet op zijn lauweren' gaan rusten.