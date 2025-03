Slot is getuige van zeldzame prestatie: ‘Hij is af, hij is perfect, een machine’

Arne Slot mag zich bij Liverpool zeer gelukkig prijzen met , zo schrijft Süleyman Öztürk in Voetbal International. De Egyptenaar scoort erop los, maar blijft ook assists geven. Daarmee ‘tart hij de grenzen van de statistieken’, ziet Öztürk, die Salah een combinatie van Kevin De Bruyne en Erling Haaland noemt.

Bij Manchester City hebben ze met Haaland een ware doelpuntenmachine in huis, terwijl De Bruyne voor de assists zorgt in de ploeg van Pep Guardiola. Bij Liverpool worden deze rollen ook vervuld, maar allebei door Salah. Dit seizoen speelde de rechtsbuiten in alle competities 41 keer. In die wedstrijden was hij al 32 keer trefzeker, terwijl hij ook 22 assists leverde. “Een statistische anomalie”, zo omschrijft Öztürk Salah.

“Het is alsof Kevin De Bruyne en Erling Haaland samengesmolten zijn tot één speler, alsof hun data per ongeluk door elkaar zijn gehaald en achter de naam van Mohamed Salah zijn geplakt”, ziet de journalist. Toch kloppen de statistieken van de Egyptenaar wel degelijk. “Hij is dit seizoen letterlijk zowel Haaland als De Bruyne in één. Hier is niets verkeerd opgeteld. Salah tart de grenzen van de statistieken. Hij is een fenomeen.”

Volgens Öztürk is het een combinatie van twee zeldzame kwaliteiten die Salah dit seizoen laten floreren. “Salah’s grootste kracht is dat hij instinct en intelligentie samenbrengt. Hij bezit over de gave om op volle snelheid en onder druk keer op keer de juiste beslissing te nemen.” Voor de linkspoot lijkt de tijd te vertragen wanneer hij in de buurt van het doel komt. “Zijn benen bewegen op topsnelheid, maar zijn geest schakelt over naar een vertraagde realiteit.”

Completer dan andere buitenspelers van Slot

Voor Slot is het een enorme luxe om te mogen samenwerken met Salah. De oefenmeester heeft in het verleden met veel buitenspelers gewerkt, maar nog nooit met iemand die zo compleet is als de Egyptenaar. “Nog nooit had hij een speler bij wie je, bij wijze van spreken, alleen maar op de knop hoeft te drukken. Salah is af. Salah is perfect. Salah is een machine. Hij is Slots jukebox, een nummer voor elke gelegenheid.”

