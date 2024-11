‘Teleurgestelde’ Salah plaatst bom onder Liverpool

heeft nog altijd geen contractaanbieding ontvangen van Liverpool, zo geeft de Egyptenaar teleurgesteld aan na de zege op bezoek bij Southampton (2-3). Daardoor verwacht de buitenspeler dat hij na het huidige seizoen vertrekt bij de Engelse koploper.

Salah is bezig aan de laatste maanden van zijn huidige contract bij Liverpool. Zijn toekomst blijft daardoor het onderwerp van gesprek in Engeland, want de Egyptenaar is nog altijd ontzettend belangrijk voor de ploeg van Arne Slot. Zondag wist hij zijn elftal de overwinning tegen Southampton te bezorgen met zijn negende en tiende treffer van het Premier League-seizoen.

Na afloop van de wedstrijd in het St. Mary’s Stadium blikt de 32-jarige linkspoot vooruit op zijn toekomst. “We zitten bijna in december en ik heb nog geen aanbiedingen gehad om bij de club te blijven”, vertelt Salah in gesprek met verschillende Engelse media, geciteerd door Voetbal International. “Ik ben waarschijnlijk meer out dan in. Jullie weten dat ik hier al jaren speel, er is geen club als deze. Maar het ligt niet in mijn handen. Ik heb nog niets gehoord over mijn toekomst.”

Teleurgestelde Salah houdt hoop

Tegelijkertijd loopt ook Virgil van Dijk komende zomer uit zijn contract, maar de Nederlander is inmiddels wel in gesprek over een nieuwe verbintenis. Het feit dat Salah nog niks heeft gehoord, stelt hem teleur. “Ja, natuurlijk. Ik ben nog lang niet van plan om te stoppen”, geeft de buitenspeler aan. Voorlopig is hij, ondanks een gebrek aan toekomstperspectief, van plan zich te richten op het winnen van de Premier League en de Champions League. “Ik ben teleurgesteld, maar we zullen zien”, besluit Salah.

