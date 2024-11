Arne Slot voert 'psychologische oorlogsvoering van het hoogste allooi': 'Zit al in het hoofd van Guardiola'

Arne Slot maakte vrijdag tijdens zijn persconferentie van de gelegenheid gebruik om Pep Guardiola een groot compliment te maken. Guardiola zette donderdagavond zijn handtekening onder een nieuw contract bij Manchester City, waarna Slot vertelde dat een langer verblijf van de Spanjaard in Manchester goed nieuws is voor Engeland omdat hij de ‘beste manager in de competitie’ is. Henk Spaan vindt het ‘psychologische oorlogsvoering van het hoogste allooi’.

En dat heeft alles te maken met de naderende ontmoeting tussen Liverpool en Manchester City. De ploeg van Guardiola is de regerend landskampioen, maar is bezig aan een moeizaam seizoen en heeft in eigen land een achterstand van al vijf punten op Liverpool. Manchester City speelt zaterdagavond nog tegen Tottenham Hotspur, Liverpool zondagmiddag tegen Southampton en daarna moeten beide ploegen ook nog aan de bak in de Champions League, maar Spaan blikt alvast vooruit op de kraker van volgende week zondag.

“Ruim een week voor de wedstrijd tegen Manchester City noemde Slot zijn collega in Manchester ‘de beste manager in de competitie’. Zou Guardiola hiervoor gevoelig zijn?”, zo vraagt Spaan zich af in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Spaan vraagt zich tevens af ‘hoe goed Slot dan wel niet moet zijn’, omdat hij met Liverpool al een serieus gat heeft geslagen. “Ik heb nog nooit het idee gehad dat Arne Slot een naïeve man is. Dus probeert hij met zijn uitspraken in het hoofd van Guardiola te kruipen, die niet alleen een van de beste trainers is in de Premier League, maar ook een van de grootste nerds.”

Liverpool blaast Bayer Leverkusen van het veld

Spaan denkt dat Guardiola heus wel door heeft dat Slot ‘aan het slijmen is’ en zich afvraagt wat de reden is. “Dan zit de trainer van Liverpool al in zijn hoofd. Het is psychologische oorlogsvoering van het hoogste allooi. Pep, die erom bekend staat dat hij soms tegenstanders zo grondig analyseert dat hij zijn eigen elftal te veel aanpast, zal Liverpool keer op keer bekijken omdat hij nu nog meer wil bewijzen dat Slot gelijk heef”, zo leest het. Spaan verwacht dat Guardiola vooral de ontmoeting tussen Liverpool en Bayer Leverkusen een stuk of acht keer terugspoelt. Bayer Leverkusen werd vorig seizoen ongeslagen kampioen van Duitsland, won ook de DFB-Pokal én bereikte de finale van de Europa League, maar werd op Anfield van het veld geblazen.

“Iedereen weet dat Liverpool eigenlijk Xabi Alonso wilde hebben, maar die koos voor Leverkusen”, zo schrijft Spaan. “Liverpool nam Slot, die onlangs Xavi Alonso, volgens velen de beste coach van Europa, met 4-0 wegpoetste. Díaz was de grote man met drie doelpunten.” Luis Díaz is dit seizoen sowieso een van de grote uitblinkers bij Liverpool. Hij scoorde al negen keer. “Guardiola, kauwend op de aanwijsstok, tikt de naam aan. ‘Wat doen we met Luis Díaz? Zal ik Bernardo Silva op hem zetten?’ Tot 1 december, als hij Slot voor de wedstrijd de hand zal schudden, ligt Pep wakker van Luis Díaz.”

De kraker tussen Liverpool en Manchester City staat voor 1 december op het programma. Aftrap om 17.00 uur.

