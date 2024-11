Ajax moet haast maken in onderhandelingen na inmenging Slot en Liverpool

Het Liverpool van Arne Slot wil zich graag versterken met , zo weet CaughtOffside. De verdediger beschikt bij Ajax over een contract tot komende zomer, maar de Amsterdammers willen dit wel graag verlengen. Ook Tottenham Hotspur zou de situatie rond de rechtsback in de gaten houden.

Hoewel hij pas 21 jaar oud is, heeft Rensch in zijn loopbaan al 147 officiële duels in het eerste van Ajax gespeeld. Na twee moeizame seizoenen met de Amsterdammers gaat het de verdediger onder Francesco Farioli voor de wind. De rechtsback mag vrijwel altijd in de basis beginnen en weet dit seizoen een goede indruk achter te laten. Ajax zou het aflopende contract van Rensch dan ook graag willen verlengen.

Ajax zou momenteel in onderhandeling zijn met Rensch. Begin november meldde Mike Verweij dat de 21-jarige rechtspoot graag meer wil verdienen, maar dat dit bij Ajax niet mogelijk is. Daarom verlopen de gesprekken nog niet heel vlot. Toch is het voor de hoofdstedelingen zaak om haast te maken als ze Rensch willen behouden, daar zijn goede prestaties ook bij Liverpool en Tottenham zijn opgevallen.

Opvolger van Van Dijk en Alexander-Arnold

Volgens CaughtOffside hebben beide clubs de verdediger de afgelopen periode gescout, waarna ze tot de conclusie zijn gekomen dat hij een goede versterking zou zijn. Bij Liverpool wordt Rensch, die naast rechtsback ook als centrumverdediger uit de voeten kan, gezien als mogelijke opvolger van Trent Alexander-Arnold en Virgil van Dijk. De twee sterkhouders beschikken over aflopende contracten en lijken nog niet in de buurt van verlenging te zijn.

