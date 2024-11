Ajax Legend zorgt voor opwinding bij Oranje-hockeysters: 'Veel vrouwen spraken hem aan'

De aanwezigheid van Dani zorgde voor de nodige beroering rond de jubileumwedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends. Volgens voormalig hockeyster Ellen Hoog, die aanwezig was in de Johan Cruijff ArenA, lag Dani met namen bij de vrouwelijke toeschouwers goed.

"Dani was er ook," vertelt Hoog in de podcast die ze samen met Naomi van As maakt voor Sportnieuws. Van As reageert: "Bedoel je Daniel da Cruz Carvalho?!" Van As vertelt dat haar tienerkamer vol hing met posters van Dani uit de Hitkrant. "Waarom was ik niet uitgenodigd? Ik was vroeger zo'n fan van hem!"

Hoog vertelt dat de 48-jarige Dani, ondanks zijn iets oudere uiterlijk, nog steeds de knapste man op het veld was en veel aandacht kreeg van vrouwelijke fans die met hem op de foto wilden. “Hij heeft echt mooie ogen", zegt ze. Over de spelers viel Hoog ook wat anders op: "De ene was echt nog super fit, maar bij sommige waren wel extra kilootjes aangekomen."

Van As antwoordt: "We noemen geen namen, maar we weten allemaal wie." Hoog windt er geen doekjes om: "Het begint met de R en eindigt op afael van der Vaart. Op een gegeven moment wilde hij ook een 'no look pass' geven die nog maar net aankwam. Toen zag je daarna dus op het grote scherm Estavana Polman zitten, die helemaal in scheur lag."

Ajax won de wedstrijd met 2-1. Behalve Dani en Van der Vaart waren grote namen als Edwin van der Sar, Frank de Boer, Ronald de Boer, Patrick Kluivert, Jari Litmanen, Clarence Seedorf en Wesley Sneijder ook aanwezig. Louis van Gaal was de trainer.