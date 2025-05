Salaris lekt uit: Hancko kan in één klap steenrijk worden bij Al-Nassr

kan bij Al-Nassr een bedrag van zes à zeven miljoen euro netto verdienen, weet journalist Martijn Krabbendam. De Saudische club hengelt nadrukkelijk naar de verdediger van Feyenoord.

Eerder op de vrijdag wist journalist Valentijn Driessen al te melden dat Hancko zo'n vijftien miljoen euro bruto kan opstrijken. Netto komt zijn jaarloon volgens Krabbendam neer op zes à zeven miljoen euro. Naar verwachting ligt er een meerjarig contract klaar voor Hancko, die op die manier dus wellicht tientallen miljoenen euro's kan opstrijken.

Artikel gaat verder onder video

"Als Al-Nassr komt, je kan zes à zeven miljoen netto verdienen en je bent 27 jaar, dan denk ik wel dat hij dat gaat doen", zegt Krabbendam, Feyenoord-watcher van Voetbal International, vrijdagavond bij Vandaag Inside. "Feyenoord gaat er ook een flinke transfersom voor krijgen. Al-Nassr komt zondag tegen PSV kijken, maar ze weten al dat ze hem willen hebben. Ik denk dat er een heel goede kans is dat het doorgaat.

LEES OOK: Driessen baalt: ‘Doodzonde voor Feyenoord en het Nederlandse voetbal’

Het Algemeen Dagblad maandagavond dat Al-Nassr een 'megabedrag' zou overhebben voor de komst van Hancko, die bezig is aan zijn derde seizoen in Rotterdamse dienst. Het clubrecord van Santiago Giménez, die afgelopen winter voor 32,5 miljoen euro naar AC Milan verkast, zou daarbij zelfs kunnen sneuvelen.. Buiten de Saudi's zouden ook Chelsea, West Ham United en Atlético Madrid interesse hebben in de komst van Hancko.

Daarop stond de telefoon van Hancko roodgloeiend en de Feyenoord-verdediger reageerde ontwijkend op de geruchten. "Op dit moment ga ik daar geen commentaar op geven", sprak Hancko op het trainingsveld van Feyenoord. "Voor mij is het nu het belangrijkste om het seizoen met Feyenoord goed af te sluiten. Dit soort zaken maakt het niet makkelijker voor mij, maar het enige wat ik nu wil is de laatste drie wedstrijden met Feyenoord winnen", aldus de verdediger.

