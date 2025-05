Driessen baalt: ‘Doodzonde voor Feyenoord en het Nederlandse voetbal’

Valentijn Driessen baalt van de aanstaande transfer van van Feyenoord naar Brentford. Dat laat de journalist blijken in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Driessen zou het ‘doodzonde’ vinden dat de club Milambo laat gaan, terwijl hij zijn top nog niet zou hebben bereikt. Bovendien stelt Driessen dat Milambo ‘heel goed’ samen zou kunnen spelen op het middenveld met aanwinst Sem Steijn.

“Ik vind het doodzonde dat je een product van de eigen opleiding op dit moment verkoopt, terwijl hij nog zeker niet aan zijn top zit”, begint Driessen als het gaat over Milambo’s aanstaande transfer naar Brentford. Donderdag meldde 1908.nl dat Milambo in Engeland zou zijn met zijn zaakwaarnemers om de transfer af te ronden. Feyenoord zou zo’n 25 miljoen euro verlangen.

Jørgensen-scenario

Driessen baalt, maar begrijpt wel waarom Feyenoord Milambo wil verkopen: “Als je dit bedrag nu krijgt, wil het niet zeggen dat je dit bedrag ooit nog krijgt. Dat hebben ze natuurlijk ooit meegemaakt met Nicolai Jørgensen. Die konden ze toen voor zeventien of achttien miljoen euro verkopen aan Newcastle United in de winter. Dat hebben ze toen niet gedaan, want ze wilden hoge ogen gooien in de Champions League. Nou, ze lagen geloof ik een maand later uit de Champions League en die gozer heeft geen bal meer geraakt. En hij ging bijna gratis weg, of zelfs gratis weg.”

Volgens Driessen is het niet laten gaan van Jørgensen een ‘litteken' dat meeweegt, maar hij zou een transfer van Milambo desondanks betreuren: “En iedereen zegt dat ze niet samen kunnen spelen, Steijn en Milambo. Nou, Robin van Persie gaf aan dat hij wel de mogelijkheid ziet om ze samen te laten spelen. Ik denk dat ze dat heel goed kunnen en dat ze heel goed bij elkaar kunnen passen.”

Risico

Bovendien kleeft er nog een risico aan vertrekken bij Feyenoord voor Milambo, volgens de chef voetbal van De Telegraaf: “Ik vind het doodzonde voor Feyenoord en voor het Nederlandse voetbal dat zo’n jongen daar ook heel makkelijk op een zijspoor terecht kan komen, want dat is natuurlijk al met heel veel spelers gebeurd die naar de Premier League zijn gegaan. En dan zeggen ze: ‘Ja, dit is een geweldig geleide club en de trainer ziet het helemaal in hem zitten’, maar dat (Thomas Frank, red.) is een hele goede trainer. Die kan ook zomaar ineens vertrokken zijn naar een andere club.”

