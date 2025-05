'Milambo geland in Engeland, transfer aanstaande'

is in Engeland om zijn transfer naar Brentford af te ronden, meldt 1908.nl. Een overstap hing al langer in de lucht, vanwege de grote concurrentie op het middenveld bij Feyenoord, maar nu lijkt de transfer in de afrondende fase te belanden.

Feyenoord maakte vorige week de transfer van Sem Steijn naar Rotterdam wereldkundig. De topscorer van de Eredivisie komt voor een recordbedrag over van FC Twente en voegt scorend vermogen toe aan het middenveld van trainer Robin van Persie. In die linie kan het nog weleens dringen worden om een plek in de basis, gezien de aanwezigheid van spelers als Milambo, Jakub Moder, Calvin Stengs, In-beom Hwang, Quinten Timber, Oussama Targhalline, Ramiz Zerrouki, de terugkeer van momenteel verhuurde spelers Thomas van den Belt, Gjivai Zechiël en Ezequiel Bullaude én de verregaande interesse van Feyenoord in FC Groningen-parel Luciano Valente.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Feyenoord wil Ghanese verdediger ophalen, bod in de maak'

Eind april meldde 1908 al dat Brentford concrete belangstelling zou hebben voor Milambo. De middenvelder zou persoonlijk al rond zijn met The Bees, alleen aan de voorwaarden van Feyenoord zou nog voldaan moeten worden.

Vandaag (donderdag) zou Milambo samen met zijn zaakwaarnemers in Engeland zijn om aan tafel te gaan met de club. Momenteel zouden de 'puntjes op de i' worden gezet. Volgens de nieuwswebsite is Feyenoord inmiddels op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en staat De Club van Zuid een miljoenenbod te wachten. Feyenoord zou azen op een totaalbedrag van 25 miljoen euro.