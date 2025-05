Feyenoord maakt komst Steijn officieel, maar belangrijk moment laat op zich wachten

Feyenoord heeft de komst van donderdagmiddag afgerond. De Rotterdammers nemen de aanvallende middenvelder na dit seizoen over van FC Twente, zoals vorige week al bekend werd. Steijn, die hard op weg is om zich te kronen tot topscorer van dit Eredivisieseizoen, maakt voor een recordbedrag van maximaal dertien miljoen euro de overstap van FC Twente naar Feyenoord. De officiële presentatie vindt voorlopig nog niet plaats.

Met Steijn heeft Feyenoord de eerste serieuze versterking voor het nieuwe seizoen al binnen. De Hagenaar maakt sinds zijn overstap van ADO Den Haag naar FC Twente in de zomer van 2022 veel indruk in de Eredivisie. Waar hij vorig seizoen met zeventien doelpunten in 34 wedstrijden al de grote uitblinker was bij FC Twente, doet hij er in de huidige jaargang nog een schepje bovenop. Na 29 competitieduels staat de teller op 23 doelpunten. Bovendien verzorgde Steijn ook vijf assists.

De goede prestaties van Steijn in Enschede zijn natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. De aanvallende middenvelder werd al langere tijd in verband gebracht met een overgang naar Feyenoord. Het buitenland zou naar verluidt ook een optie zijn geweest, maar Steijn had voor zichzelf in een vroeg stadium al besloten dat hij eerst de stap naar de vaderlandse top wilde maken. Met zijn transfer naar Feyenoord krijgt hij de mogelijkheid om te spelen om de prijzen en mogelijk minuten te maken op Champions League-niveau. De Rotterdammers bezetten op dit moment de derde plek in de Eredivisie. Die geeft na 34 wedstrijden recht op een ticket voor de voorrondes van het miljardenbal.

Steijn zet binnenkort zijn handtekening tot de zomer van 2029. De Hagenaar, zoon van Sparta-trainer Maurice Steijn, wordt in één klap de duurste speler in de historie van Feyenoord. De Stadionclub betaalt naar verluidt een vaste transfersom van elf miljoen euro aan FC Twente. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot bijna dertien miljoen euro. Daarmee tast Feyenoord diep in de buidel voor de komst van de topscorer van de Eredivisie. Steijn was medio maart nog tweemaal trefzeker tegen Feyenoord. Hij kon echter niet voorkomen dat FC Twente hard onderuit ging: Feyenoord won met liefst 2-6 in de Grolsch Veste.

Steijn wordt officieel pas na afloop van dit seizoen gepresenteerd. Op die manier kan hij zich voorlopig vol richten op FC Twente, dat zich via de play-offs zal willen verzekeren van Europees voetbal.

𝐒𝐄𝐌 𝐒𝐓𝐄𝐈𝐉𝐍 🔜 𝟐𝟎𝟐𝟗



See you in Rotterdam next summer! 🤝 pic.twitter.com/8E8OqtOAmi — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 1, 2025

