'Trainerswissel bij AC Milan op komst': grote gevolgen voor Santiago Giménez

Sérgio Conceição gaat AC Milan aan het eind van dit seizoen verlaten, verwacht transferexpert Fabrizio Romano. Dat kan grote gevolgen hebben voor , die al tijden uit vorm is.

AC Milan verloor zondag van Atalanta met 0-1, waarmee i Rossoneri nu op de negende plaats staan in de Serie A. Eerder werd de ploeg van Conceição al uitgeschakeld door underdog Feyenoord in de tussenronde van de Champions League.

Kans op twee prijzen

Artikel gaat verder onder video

Tegenvallende resultaten voor Conceição, die eind december naar Milaan kwam als vervanger van landgenoot Paulo Fonseca. Begin januari werd wel de Supercoppa gewonnen. Ook in het bekertoernooi maakt Milan nog kans, na een 1-1 in de heenwedstrijd van de halve finale tegen Inter. Daar houdt Conceição zich aan vast.

LEES OOK: Toenemende zorgen over Giménez: dag na confronterend verhaal klinkt er een pijnlijke vraag

'Geen respect'

Na afloop van de verliespartij tegen Atalanta zei de vader van oud-Ajacied Francisco Conceição het volgende over zijn positie tegen DAZN: “Er is geen respect, dat is wat ik voel. Mijn toekomst is nergens van afhankelijk. We moeten ons voorbereiden op de terugwedstrijd tegen Inter om de finale te bereiken. Twee prijzen winnen in hetzelfde jaar is al lang niet gebeurd en dat is vreemd voor een historische club als Milan.” Mocht de ploeg van Conceição woensdag uitgeschakeld worden, dan lijkt plaatsing voor Europees voetbal ver weg.

Vertrek Conceição

Transferjournalist Romano schrijft op Instagram: “Het plan vanuit de club is om in juni afscheid te nemen, na zes maanden onder de Portugese hoofdtrainer.” Een vertrek zou grote gevolgen kunnen hebben voor Giménez, die al meer dan twee maanden niet tot scoren kwam.

Giménez hopeloos uit vorm

De Mexicaan begon goed en was trefzeker in zijn eerste twee Serie A-wedstrijden, maar na zijn vroege goal in de return tegen zijn oude club Feyenoord in de Champions League (18 februari), scoorde El Bebeto niet meer voor de club. De afgelopen weken moet Giménez het zelfs met invalbeurten doen onder Conceição, die aan het roer stond tijdens de winterse transfer. Het is nog maar de vraag of een nieuwe hoofdtrainer de oud-Feyenoorder meer speeltijd zal gunnen.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗