Toenemende zorgen over Giménez: dag na confronterend verhaal klinkt er een pijnlijke vraag

De vormdip van blijft de gemoederen bezighouden in Italië. La Gazzetta dello Sport schreef eerder deze week al een artikel waarin wordt gesteld dat de Mexicaan ‘de weg kwijt is’ en in een nieuw verhaal klinkt de vraag of ‘een spits zoals hij alleen in Nederland kan spelen’. Want waar Giménez in dienst van Feyenoord het net eenvoudig wist te vinden, heeft hij voor zijn nieuwe werkgever al twee maanden niet meer gescoord.

Giménez maakte begin dit kalenderjaar met hoge verwachtingen de overstap van Feyenoord naar AC Milan. De centrumspits miste een groot deel van de eerste seizoenshelft vanwege een blessure, maar eenmaal fit was hij van grote waarde voor de Rotterdammers. Zo was hij in de competitiefase van de Champions League trefzeker tegen Manchester City, Sparta Praag, Bayern München (tweemaal) én LOSC Lille. Daarmee speelde hij zich in de kijker van AC Milan. Die club telde in februari flink wat geld neer voor de komst van de Mexicaan. Hij betaalde het vertrouwen meteen terug met goals tegen Empoli, Hellas Verona én Feyenoord, al kon hij uitschakeling in de tussenronde van de Champions League daarmee niet voorkomen.

Giménez stond al snel op drie doelpunten in Milanees dienstverband, maar na zijn treffer tegen Feyenoord wist hij het doel niet meer te vinden. De Mexicaan vormde al het mikpunt van kritiek na zijn gemiste strafschop tegen Napoli en de negatieve - en tevens zorgelijke - geluiden zijn er de laatste weken niet minder op geworden. La Gazzetta schreef dus al dat Giménez ‘de weg kwijt is’ en besteedt dinsdag opnieuw aandacht aan diens slechte vorm. De roze sportkrant stelt dat Giménez bij Feyenoord ‘geweldig’ was, maar dat fans van AC Milan zich momenteel afvragen ‘of een spits zoals hij alleen in Nederland kan spelen’. “De lightness is verdwenen, vervangen door de last van verantwoordelijkheden en het shirt”, zo klinkt het.

LEES OOK: Italianen slaan alarm vanwege Santiago Giménez

De algemene prestaties van AC Milan zouden Giménez niet hebben geholpen. AC Milan is bezig aan een teleurstellend seizoen. De club eindigde vorig jaar nog tweede in de Serie A, maar vindt zich momenteel terug op de negende plaats en dreigt Champions League-voetbal mis te lopen. Dat heeft Giménez niet kunnen voorkomen. “Wat zeker is, is dat Santi om nieuwe taken wordt gevraagd: tot zijn taken behoort niet langer alleen in het strafschopgebied staan en het ombuigen van elke mogelijke kans in gevaar, maar ook het communiceren met zijn teamgenoten en deelnemen aan de ‘manoeuvre’.”

‘Twee uitstekende tests voor Giménez’

Oftewel: Giménez moet zichzelf meer betrekken bij het spel. Volgens La Gazzetta ‘worstelt Giménez met de rest en heeft hij nog veel te leren’. “Hij heeft nog steeds de tijd om de kosten en het wachten terug te verdienen: de club zal hem in een positie moeten brengen waarin hij zichzelf (en de investering) kan waarderen met een nieuwe speelwijze (en een nieuwe coach) die hem in staat stelt om optimaal te presteren.” Maar de zorgen blijven. “Giménez heeft sinds 15 februari niet meer gescoord in de Serie A en er zijn sindsdien acht wedstrijden verstreken. In drie van de laatste vier wedstrijden, waaronder de derby tegen Inter in de Coppa Italia, begon de Mexicaan op de bank, terwijl hij wegens een blessure afwezig was tegen Udinese. Vanaf vandaag, wanneer de training wordt hervat, zou hij regelmatig bij de groep moeten zijn.”

Het programma van AC Milan liegt er niet om. Zondag wacht de thuiswedstrijd tegen Atalanta Bergamo, drie dagen later de return tegen Internazionale in de halve finale van de beker. Volgens La Gazzetta twee ‘uitstekende’ tests voor Giménez om antwoord te geven op de volgende vraag: “Heeft Giménez de juiste eigenschappen om zich aan te passen aan ons voetbal? Of kan een spits zoals hij alleen in Nederland functioneren? Het antwoord, zoals altijd, is: geef hem de tijd. Santi moet ook een periode van acclimatisatie krijgen”, besluit de krant.

📰 @86_Longo: Santiago Giménez will be available to Sergio Conceição for the Easter Sunday clash with Atalanta. pic.twitter.com/fj2DS09y6I — Milan Posts (@MilanPosts) April 14, 2025

