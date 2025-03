Italianen slaan alarm vanwege Santiago Giménez

begon goed aan zijn avontuur bij AC Milan, maar een maand na zijn overstap van Feyenoord is de Mexicaan hopeloos uit vorm geraakt. In Italië wordt zelfs alarm geslagen vanwege de doelpuntendroogte van de spits.

Het begon als een sprookje voor Giménez. Tijdens zijn debuut voor Milan, de club waarvan hij als kind al fan was, scoorde de spits. Niet alleen tegen Empoli, maar ook in zijn tweede Serie A-wedstrijd tegen Hellas Verona wist de Mexicaan het doel te vinden.

Giménez maakte de overstap van Feyenoord naar AC Milan en stond in de tussenronde van de Champions League gelijk tegenover zijn voormalige club. In De Kuip wist Santi niet te scoren, maar in de terugwedstrijd deed hij Feyenoord pijn door al na 37 seconden het net te vinden. Feyenoord knokte zich uiteindelijk terug en ging ten koste van Milan door naar de achtste finale.

'Giménez-alarm'

Qua cijfers een goed begin voor Giménez, maar het doelpunt tegen Feyenoord op 18 februari bleek voorlopig zijn laatste. In de Serie A weet Bebote al weken geen doelpunt te maken. Corriere dello Sport richt zich met het Giménez-alarm op zijn club: “Milan, Giménez vast al een maand.” De krant noemt een maand droogstaan ‘te lang voor een team dat gewend is om altijd en alleen maar doelpunten te maken’.

