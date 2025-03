Van Hanegem weet wie de opvolger van Paixão bij Feyenoord moet worden

Willem van Hanegem weet wie moet opvolgen bij Feyenoord, bij een eventueel vertrek. In de Willem&Wessel podcast van het Algemeen Dagblad wijst Van Hanegem aan voor de linkerflank.

Paixão draait een goed seizoen bij Feyenoord. De momenteel geblesseerde Braziliaan maakte acht doelpunten en gaf dertien assists in 37 wedstrijden. Het is dus niet gek dat hij buitenlandse interesse geniet. Zo zou Napoli Paixão al sinds januari op het verlanglijstje hebben staan, na het vertrek van Khvicha Kvaratskhelia naar Paris Saint-Germain.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Op de persconferentie van Van Persie gaat het vooral over één speler: 'Ik weet hoe ik hem kan raken'

Van Hanegem heeft al een opvolger voor Paixão in zijn hoofd: “Leo Sauer. Leuk om te zien, man. Hij moet ook een beetje zwerven, een vrije rol.” De Slowaakse linksbuiten speelt dit seizoen op huurbasis voor NAC Breda en maakte in 23 wedstrijden vijf goals en gaf twee assists.

Hoogtepunten in de Champions League

Paixão zette met de 1-0 tegen Milan De Kuip op zijn kop. Met die eindstand had Feyenoord een week later genoeg aan 1-1 om zich te plaatsen voor de achtste finales. Het avontuur van Feyenoord eindigde daar op dinsdag tegen Internazionale. Van Hanegem benoemt in zijn podcast het hoogtepunt van de Champions League-campagne: “Het mooiste was Benfica. Bijna alle Nederlandse ploegen hebben het zo verschrikkelijk moeilijk tegen dat soort ploegen. Wij zeggen wel: ‘het is maar Benfica’, maar dat is een grote club.” Feyenoord versloeg de Portugezen met 1-3 in de competitiefase.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord ziet marktwaardes kelderen, maar één speler verdubbelt plots

De transferwaardes van de meeste spelers van Feyenoord zijn gedaald in maart.