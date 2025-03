Nieuw San Siro-wonder blijft uit: Beelen ongelukkige schlemiel bij Feyenoord

Feyenoord heeft dinsdagavond verloren van Internazionale. In de return van de achtste finale in de Champions League deed het er alles aan om een resultaat te halen, maar kwam het te kort tegen de Italiaanse grootmacht: 2-1. Marcus Thuram scoorde al snel voor de thuisclub. Jakub Moder scoorde vlak voor rust de gelijkmaker voor Feyenoord, waardoor de Rotterdammers weer wat hoop kregen. Vrijwel meteen na rust herstelde Hakan Çalhanoğlu de marge uit een penalty.

Bij Feyenoord werd trainer Robin van Persie vooraf geconfronteerd met een fikse tegenvaller toen de dit seizoen bijzonder goed op dreef zijnde aanvaller Igor Paixão geblesseerd afhaakte met een bovenbeenblessure. Zijn verassende vervanger was Aymen Sliti. De achttienjarige aanvaller uit Hengelo maakte zijn debuut voor Feyenoord. Givairo Read was, na een schorsing van één duel, wel weer beschikbaar en verving Jeyland Mitchell als rechtsback. Feyenoord had vooraf een bijna onmogelijke uitgangspositie en moest een 0-2 nederlaag goed zien te maken in het stadion van de Italiaanse koploper, waar aanvoerder Lautaro Martinez en Stefan de Vrij ontbraken en Denzel Dumfries wel aan de aftrap stond.

Al na acht minuten stond Feyenoord voor een nog lastigere missie dan voor de aftrap. Thuram dribbelde in het strafschopgebied naar binnen, kreeg teveel ruimte van Thomas Beelen en Read, en mocht vrij uithalen. Dat deed de Fransman genadeloos door de bal snoeihard in de rechter kruising te schieten: 1-0. Daarna was Feyenoord een hele tijd lang op zoek naar een opening in de Italiaanse defensie, maar vond het die niet. In de 41e minuut kwam Feyenoord toch langszij, toen Moder werd aangetikt in het strafschopgebied. De scheidsrechter wees, na tussenkomst van de VAR, naar de stip waarna diezelfde Moder de bal onberispelijk binnen schoot: 1-1.

Vrijwel meteen na rust kwam Internazionale weer op voorsprong. Thomas Beelen nam een bal in zijn eigen strafschopgebied verkeerd aan en probeerde dat te herstellen. In die poging tikte hij Mehdi Taremi heel licht aan waarna de scheidsrechter besloot een penalty te geven. Die werd vervolgens kalm binnen geschoten door Çalhanoğlu: 2-1. In de 67e minuut kreeg Internazionale wederom een penalty, maar deze keer greep de VAR wel in en werd de penalty terug gedraaid. Daarna nam Internazionale gas terug en bleef Feyenoord dapper zoeken naar een doelpunt. Zo ver liet de thuisclub het echter niet komen en omdat Internazionale geen gebruik maakte van de vele ruimte die het in de counter kreeg bleef het bij 2-1.

Feyenoord, momenteel vijfde in de Eredivisie, is klaar in Europa en gaat komende zondag op bezoek bij nummer vier FC Twente. Internazionale speelt zondag de topper tegen nummer drie Atalante Bergamo, dat op drie punten achterstand derde staat in de Serie A. In de kwartfinale van de Champions League wacht de Italianen een dubbele confrontatie met Bayern München, dat competitiegenoot Bayer Leverkusen uitschakelde.