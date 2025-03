Feyenoord ziet marktwaardes kelderen, maar één speler verdubbelt plots

Het Estimated Transfer Value (ETV)-model van FootballTransfers heeft zijn maandelijkse update gekregen. Uit de cijfers van maart blijkt dat Feyenoord een grote stap achteruit heeft gemaakt, mede door de mindere prestaties de afgelopen periode in de Eredivisie. Slechts drie spelers zagen hun Estimated Transfer Value deze maand stijgen.

Om positief te beginnen: Plamen Andreev, Bart Nieuwkoop en Oussama Targhalline zijn deze maand meer waard geworden. De ETV-update van maart laat zien dat Andreev, die afgelopen zomer overkwam van Levski Sofia, deze maand met 100.000 euro meer waard is geworden en een ETV van 4,5 miljoen euro vertegenwoordigt. De Bulgaarse doelman is overigens niet de meest waardevolle keeper van Feyenoord. Dat is nog altijd Justin Bijlow.

Verdubbeling voor Targhalline

Targhalline maakt deze maand de grootste stijging door. De Marokkaanse middenvelder kwam in januari over van Le Havre en maakte in zijn eerste weken een prima indruk in De Kuip. Targhalline zag zijn ETV met liefst 1,7 miljoen euro stijgen tot een waarde van 3,8 miljoen euro. Deze stijging is grotendeels te danken aan zijn transfer naar Feyenoord. Met zijn overstap vanuit de kelder van de Ligue 1 naar een club die actief is in de Champions League, heeft de 22-jarige spelverdeler een grote stap gemaakt. De kans is dan ook groot dat de ETV van de international in april verder zal stijgen.

Doordat liefst dertien spelers in waarde zijn verminderd deze maand, heeft Feyenoord niet verder kunnen inlopen op PSV. De landskampioen is nog altijd het meest waardevolle team in Nederland, ondanks de tegenvallende resultaten. De Eindhovenaren vertegenwoordigen in maart een totale ETV van 355 miljoen euro, terwijl Feyenoord over een waarde van 310 miljoen euro beschikt. De Rotterdammers blijven daarmee overigens wel Ajax ver voor.