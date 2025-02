De Kuip verbijsterd na 1-0: 'De verbazing is groter dan het feest!'

Feyenoord is vroeg op voorsprong gekomen in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan. verraste Milan-doelman met een laag schot in de linkerhoek.

In de derde minuut van de wedstrijd trok Paixão vanaf de linkerflank naar binnen. Hij vuurde vanuit de hoek van het strafschopgebied een laag schot af. De bal leek zeker houdbaar voor Maignan, maar de doelman verkeek zich op de inzet.

Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot zag De Kuip verrast reageren. "In eerste instantie is de verbazing groter dan het feest, dat deze blijkbaar past! Wat een ketser van Maignan. Het zal met de regen te maken hebben, maar wat een ongelooflijke blunder."

𝐈𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐑 PAIXÃO! 🕺🇧🇷

Mike Maignan heeft geen antwoord op de inzet van de Braziliaan: 1-0 🌟#ZiggoSport #UCL #FEYMIL pic.twitter.com/egjPsK2Asj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2025

