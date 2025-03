Op de persconferentie van Van Persie gaat het vooral over één speler: 'Ik weet hoe ik hem kan raken'

Robin van Persie weet goed hoe hij met de kersverse Feyenoord-debutant moet omgaan, vertelt hij op de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Twente. De jonge linksbuiten debuteerde voor Feyenoord in het Champions League-duel met Internazionale van dinsdag (2-1 nederlaag).

Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan vraagt Van Persie of Sliti eigenlijk wel twee wedstrijden in vier dagen kan spelen. “Hij kan er denk ik wel drie spelen in een paar dagen”, antwoordt de Feyenoord-trainer grappend. “Hij is nog hartstikke jong.” Van Persie vertelt dat hij goed heeft nagedacht over hoe hij omgaat met het talent. Over de aanloop naar zijn debuut in de belangrijke wedstrijd tegen Inter zegt Van Persie: “Dat heb ik heel luchtig gehouden, eigenlijk heel bewust.” De trainer noemt een factor die de omgang met de jongeling makkelijker maakt: “Het voordeel is dat ik Aymen ook persoonlijk heel goed ken. Ik ken hem al een paar jaartjes, dus ik weet wel hoe ik hem kan raken.”

“Aymen wil gewoon lekker voetballen”, gaat Van Persie verder. “Hij wil gewoon vrij in zijn hoofd zijn, dan is hij op zijn best. Aymen is niet een type dat je helemaal moet volstoppen met tactieken en standaardsituaties, dit en dat.” Van Persie geeft toe dat dat belangrijke onderdelen zijn van het voetbal, maar ‘dat moet je er niet te dik bovenop leggen’ in het geval van Sliti.

“Aymen is echt zo’n oldschool linksbuiten die zijn man wil passeren en een goede voorzet wil geven, keihard wil werken en gewoon een leuke tijd wil hebben. Dat is ook wel bijzonder.” Van Persie zegt dat ‘less is more’ het credo is in de omgang met Sliti: “Ik heb ook nog geen beelden met hem bekeken. Bewust niet. Ik heb de beelden wel klaarliggen, maar dat komt op een ander moment.” Van Persie herkent zich in de jonge Sliti: “Ik ben zelf ook achttien geweest en ik weet wat er bij een jongen van achttien wél binnenkomt”, lacht Van Persie. “Dus daar houd je wel rekening mee.”

