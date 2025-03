Hoe een enorme blunder Feyenoord in de problemen hielp, maar de club uiteindelijk tóch een historisch CL-seizoen beleefde

Feyenoord verbaasde vriend en vijand door in de tussenronde van de Champions League af te rekenen met AC Milan en hoopte in de achtste finales ook Internazionale op een verrassing te kunnen trakteren, maar de regerend kampioen van Italië bleek een paar maten te groot. Het Europese avontuur van de Rotterdammers kwam daarmee tot een einde, maar de verrichtingen in Girona, Manchester en Milaan zullen voorlopig op menig netvlies gebrand staan. FCUpdate.nl blikt aan de hand van hoogte- én dieptepunten terug op de gedenkwaardige campagne van Feyenoord.

Fout van Zerrouki luidt forse nederlaag in

Feyenoord was het post Arne Slot-tijdperk met de winst van de Johan Cruijff Schaal weliswaar goed begonnen, maar de start in de Eredivisie viel behoorlijk tegen. De Rotterdammers lieten in de eerste vier competitieduels liefst drie keer punten liggen en beleefden daarmee geen fijne aanloop richting het eerste duel in de Champions League met Bayer Leverkusen. De regerend kampioen van Duitsland liet er in De Kuip geen misverstand over bestaan en opende al na vijf minuten de score nadat Ramiz Zerrouki de bal knullig van zijn voet had laten springen. De eindstand (0-4) was bij rust al bereikt. Feyenoord dreigde een zware Europese campagne tegemoet te gaan.

𝐀𝐢𝐢𝐢... Feyenoord al snel op achterstand 😢

Zerrouki levert in en Wirtz straft het direct af: 0-1 🌪️#ZiggoSport #UCL #FEYB04 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2024

Eerste uitzege in de Champions League sinds 2002/23

Artikel gaat verder onder video

Door de forse nederlaag tegen Bayer Leverkusen stond er meteen al flink wat druk op de tweede wedstrijd in de competitiefase. Voor Feyenoord stond op 2 oktober het uitduel met Girona op het programma. Het verloop van de ontmoeting in Catalonië zou uiteindelijk tekenend worden voor het Rotterdamse avontuur in het miljardenbal, namelijk een achtbaan van emoties. Girona opende na twintig minuten de score, maar Feyenoord repareerde dankzij een eigen doelpunt en Antoni Milambo snel de opgelopen schade. Ayase Ueda miste vanaf elf meter dé kans op 1-3, maar zijn misser kwam Feyenoord uiteindelijk niet duur te staan. Donny van de Beek maakte in de tweede helft weliswaar gelijk - kort daarvoor had Timon Wellenreuther nog een zelf veroorzaakte strafschop gekeerd - maar opnieuw een eigen doelpunt hielp de bezoekers aan een 2-3 overwinning en daarmee de eerste uitzege in de Champions League sinds het seizoen 2002/03.

Feyenoord zet Benfica te kijk, mede dankzij 19-jarige uitblinker

De winst in Spanje gaf het zelfvertrouwen van Feyenoord een flinke boost, maar voor het bezoek aan Benfica waren de verwachtingen desondanks niet heel hoog. De Portugezen hadden indruk gemaakt door Atlético Madrid met 4-0 van het veld te blazen en werkten dus met veel vertrouwen toe naar de ontmoeting met Feyenoord. Maar de ploeg van Priske steeg in Lissabon boven zichzelf uit. “Alles is ineens op zijn plek gevallen bij Feyenoord. Benfica is daar inmiddels ook volledig van op de hoogte. De Portugese grootmacht werd in het eigen ramvolle Da Luz-stadion lange tijd overklast door de Nederlandse bekerhouder, die met 1-3 zegevierde”, zo schreef de Volkskrant. Een hoofdrol was er weggelegd voor de jonge Milambo. Na zijn treffer tegen Girona zette hij in Lissabon het vak met meegereisde supporters uit Rotterdam op z’n kop door de Argentijnse wereldkampioen Nicolas Otamendi door zijn benen te spelen en vervolgens raak te schieten.

LEES OOK: Portugese media zien Feyenoord verrassen: 'Benfica werd gekleineerd, het was een Nederlands feestje'

JAA! NU IS HET WEL RAAK! 🙏

Antoni Milambo, wat doe je dit goed 🥰#ZiggoSport #UCL #BENFEY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2024

Pijnlijke avond tegen RB Salzburg

Feyenoord zat na de overwinning in Portugal op rozen. Het boekte in de Eredivisie ook een overtuigende zege bij FC Utrecht en was op voorhand de grote favoriet in De Klassieker tegen Ajax, die op 30 oktober werd gespeeld. Maar het Feyenoord van Priske kwam er niet aan te pas tegen het sterk verdedigende Ajax, dat met 0-2 won en de grote rivaal daarmee een flinke klap uitdeelde. Het zelfvertrouwen van Feyenoord kreeg een week later een volgende dreun. RB Salzburg beleefde een kansloze Champions League-campagne, maar wist toch één keer te winnen. Inderdaad, op bezoek in Rotterdam-Zuid. Priske en zijn manschappen gingen pijnlijk onderuit: 1-3. Een vervolg in het toernooi hing, met het uitduel met Manchester City op komst, toch weer aan een zijden draadje.

LEES OOK: Kranten zijn vernietigend voor 'abominabel' Feyenoord en stellen één prangende vraag

De sensationele ontsnapping in het Etihad

Het duel met RB Salzburg bracht Feyenoord ondanks de nederlaag ook iets moois. Anis Hadj Moussa maakte tegen de Oostenrijkers zijn eerste doelpunt sinds zijn komst in de zomer. De Algerijn speelde zich in de basis en was vervolgens ook trefzeker tegen Almere City en sc Heerenveen. Feyenoord won die wedstrijden met ruime cijfers, maar desondanks hielden veel mensen rekening met een kansloze avond op bezoek bij Manchester City. De sterrenformatie van Pep Guardiola verkeerde echter in slechte vorm. Feyenoord rook bloed en bleef er ondanks een 3-0 achterstand na 53 minuten voor gaan. Mét succes. Hadj Moussa maakte zestien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de 3-1, Santiago Giménez vierde zijn rentree met de aansluitingstreffer acht minuten voor tijd en Dávid Hancko knokte zijn ploeg op de valreep zelfs nog langszij: 3-3.

Ondanks alle onrust dik winnen van Bayern

Het punt in Manchester bleek goud waard. Zeker omdat Feyenoord twee weken later met 4-2 won van Sparta Praag. Daarmee zette de ploeg van Priske een belangrijke stap richting een vervolg in de Champions League, al was het programma met duels met Bayern München en LOSC Lille nog erg zwaar. Een paar uur voor de aftrap tegen Bayern kwam vanuit Denemarken het bericht dat Priske ongeacht het resultaat op straat zou worden gezet. De resultaten in de Eredivisie leidden tot onvrede en ook in de technische staf boterde het niet. Ondanks de onrust zette Feyenoord op 22 januari misschien wel het knapste Europese resultaat in lange tijd neer. Bayern München vuurde het ene na het andere schot af op het Rotterdamse doel, maar een uitblinkende Justin Bijlow hield zijn doel schoon en Giménez bewees waarom hij zo nauwlettend werd gevolgd door clubs uit de Europese topcompetities. Feyenoord verbaasde vriend en vijand, won met 3-0 en boekte daarmee een ticket voor de tussenronde.

𝙒𝙊𝙒: Het is rust en Feyenoord leidt in eigen huis met 2-0 tegen Bayern München na twee doelpunten van Santiago Giménez 😱👏#feybay #feyenoord #championsleague pic.twitter.com/4q4gL29c4J — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) January 22, 2025

Feyenoord schakelt AC Milan uit, ondanks treffer van uitgerekend Giménez

Giménez was ook in de laatste wedstrijd in de competitiefase tegen LOSC Lille trefzeker. Het zou zijn laatste doelpunt in dienst van Feyenoord betekenen. De Mexicaan transfereerde een paar dagen later naar uitgerekend AC Milan, de tegenstander in de tussenronde. Giménez werd bij zijn rentree in De Kuip getrakteerd op een 1-0 nederlaag. Diezelfde Giménez zorgde er met een razendsnelle goal in de return voor dat de voorsprong van Feyenoord teniet werd gedaan. Een door blessureleed geplaagd elftal van interim-trainer Pascal Bosschaart, die de op 10 februari ontslagen Priske verving, stond daardoor voor een monsterklus. Het werd echter geholpen door Theo Hernández, die na een schwalbe zijn tweede gele en daarmee een rode kaart ontving. Feyenoord nam vervolgens het heft in handen en verzekerde zich dankzij een rake kopbal van Julián Carranza van een plek bij de laatste zestien.

© Imago

18-jarige debutant tegen Internazionale

Tijdens de loting voor de achtste finales werd Feyenoord opnieuw gekoppeld aan een Milanese ploeg. Ditmaal was Internazionale de tegenstander. Feyenoord stelde Robin van Persie aan als opvolger van Priske en een paar dagen na zijn teleurstellend verlopen debuut tegen NEC moest de nieuwe hoofdtrainer een nog altijd door blessureleed geplaagd elftal naar een goed resultaat loodsen tegen de kampioen van Italië. Inter bleek echter een paar maten te groot (0-2). In de return vocht Feyenoord voor wat het waard was, mét een debutant in de gelederen. Van Persie gooide de 18-jarige Aymen Sliti voor de leeuwen. “Ik denk dat hij met durf heeft gespeeld. Een jonge jongen natuurlijk, gelijk je debuut maken in de Champions League. Als ik hem zo bekeken heb, is het een jongen met potentie”, zo was Denzel Dumfries na afloop lovend over Sliti. Feyenoord kon het Inter nog wel lastig maken, maar ging uiteindelijk met 2-1 onderuit.

Wat was voor jou het absolute hoogteput van Feyenoord in de Champions League? Laden... 1.7% De 2-3 overwinning in Girona 33.3% De galavoorstelling tegen Benfica 28.3% De sensationele comeback tegen Manchester City 30% De historische zege op Bayern München 0% De uitschakeling van AC Milan in de tussenronde 6.7% Iets anders, namelijk: 60 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord ziet marktwaardes kelderen, maar één speler verdubbelt plots

De transferwaardes van de meeste spelers van Feyenoord zijn gedaald in maart.