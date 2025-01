Feyenoord stunt tegen Bayern München en bereikt op eigen kracht tussenronde Champions League

Feyenoord heeft op een krankzinnige Champions League-avond in De Kuip afgerekend met Bayern München: 3-0. Te midden van steeds sterker wordende geruchten over een naderend ontslag van trainer Brian Priske groeide de Mexicaanse spits uit tot held van Rotterdam en verre omstreken door in het eerste bedrijf twee keer te scoren, waarna invaller vlak voor tijd voor de eindstand zorgde. Daarnaast wist doelman zich met een aantal geweldige reddingen eveneens te onderscheiden. Door de zege is Feyenoord verzekerd van - in ieder geval - een plek in de tussenronde van de Champions League.

Het was een vreemde dagin Rotterdam. Spits Santiago Giménez lijkt op weg richting AC Milan en er kwam naar buiten dat een vertrek van trainer Brian Priske aanstaande is vanwege teleurstellende prestaties in de Eredivisie. In de Champions League heeft Feyenoord echter geen reden tot klagen. Met tien punten lijken de Rotterdammers verzekerd van de tussenronde en dan zijn er nog twee wedstrijden te spelen tegen Bayern München en Lille. Vanavond kwam Bayern op bezoek en de Duitsers moesten op zoek naar een overwinning in de jacht op een plek bij de eerste acht.

Bayern-trainer Vincent Kompany gaf voorafgaand aan het duel al aan dat een overwinning in De Kuip allesbehalve eenvoudig was en daar kreeg hij gelijk in. De wedstrijd lag na een minuut direct een aantal minuten stil vanwege het vele vuurwerk. Het zicht was door de rook niet goed genoeg en dus moesten we even wachten op de start van de wedstrijd. Het spelbeeld was zoals men van tevoren had verwacht, maar dat gold niet voor de stand. Bayern had veel de bal en zette Feyenoord over het algemeen met de rug tegen de muur, maar uit het niets kwam Feyenoord op voorsprong. Gijs Smal had een uitstekende dieptebal op Gimenez in huis. De Mexicaan nam de bal geweldig aan en schoot vervolgens de verwoestend achter Manuel Neuer. Feyenoord probeerde de rust te halen met een voorsprong en mocht daarvoor Justin Bijlow bedanken. De met blessures geplaagde doelman keepte een geweldige partij en voorkwam doelpunten van Harry Kane en Kingsley Coman. Daarnaast moest Bijlow nog een keer flink in actie komen toen Calvin Stengs de bal bijna in eigen doel kopte. In de laatste minuut van de eerste helft wist Feyenoord er nog één keer uit te komen en dit leverde opnieuw goud op. Rapphael Guerreiro, die net was ingevallen voor de geblesseerde Alphonso Davies, tikte Calvin Stengs onderuit en de bal ging op de stip. Gimenez ging zelfverzekerd achter de bal staan. Neuer zat in de goede hoek, maar de strafschop werd geweldig ingeschoten. Hierdoor ging Feyenoord met een zeer verrassende 2-0 richting de thee.

Bijlow houdt Feyenoord op de been

Het spelbeeld in de tweede helft bleef hetzelfde. Bayern trok ten aanval en creëerde veel kansen, maar Bijlow leek onpasseerbaar in het Rotterdamse doel. Zo had de Feyenoord-goalie katachtige reflexen in huis op pogingen van Kane en Jamal Musiala. Daarnaast haalde de Kuip opgelucht adem toen Dayot Upamecano met een van richting veranderd schot de paal raakte. Feyenoord kwam er nauwelijks meer uit. Twintig minuten voor tijd kreeg invaller Leroy Sané een reuzenkans toen hij in alle vrijheid voor een halfleeg doel op de paal kopte. Na een tactische omzet ging Feyenoord met vijf verdedigers spelen en dit wierp zijn vruchten af. De ploeg van Vincent Kompany werd een stuk minder gevaarlijk en het werd zelfs nog 3-0 in de slotminuten. Scheidsrechter Francois Letexier paste goed de voordeelregel toe waardoor Ayase Ueda de bal van dichtbij langs Neuer kon schuiven.

Door deze overwinning is Feyenoord verzekerd van de tussenronde en maakt het zelfs nog kans op het bereiken van de eerste acht. Daarvoor moet het de volgende wedstrijd winnen uit bij Lille. Bayern kan de eerste acht wel uit zijn hoofd zetten en ziet Feyenoord passeren op de ranglijst

