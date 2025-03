Dumfries vertelt eerlijk wat hij van Feyenoord-debutant Sliti vindt

is onder de indruk van de manier waarop voor de dag kwam bij Feyenoord tegen Internazionale. De achttienjarige buitenspeler mocht dinsdag zijn debuut maken in het eerste van Feyenoord en had de rechtsback van Oranje als directe tegenstander. Hoewel Sliti het verschil niet kon maken voor de Rotterdammers, is Dumfries na afloop lovend over hem.

Feyenoord speelde dinsdagavond de return van de achtste finale van de Champions League op bezoek bij Inter (2-1). Nadat de ploeg van Robin van Persie in eigen huis al met 0-2 had verloren, leek het een zeer moeilijke klus te gaan worden in Milaan. Door de blessure van Igor Paixão en de schorsing van Ibrahim Osman had de oefenmeester sowieso weinig keuze op de flanken, dus besloot hij de achttienjarige Sliti zijn debuut in het eerste elftal te gunnen.

De talentvolle Nederlander met Tunesische roots speelde met lef tegen de koploper van Italië, maar kon het verschil niet maken. In de wedstrijd stond de linksbuiten regelmatig oog in oog met Oranje-rechtsback Dumfries, die na de wedstrijd bij Ziggo Sport wordt gevraagd naar zijn mening over het talent. “Net kwam je een debutant tegen van Feyenoord en hij zei tegen jou: ‘Goed gespeeld’”, begint Hélène Hendriks, die vervolgens vraagt of Dumfries ook vindt dat Sliti goed heeft gespeeld.

“Ja, natuurlijk”, antwoordt Dumfries met een lach op zijn gezicht. “Ik denk dat hij met durf heeft gespeeld. Een jonge jongen natuurlijk, gelijk je debuut maken in de Champions League. Als ik hem zo bekeken heb, is het een jongen met potentie”, looft de verdediger zijn tegenstander. “Ik denk dat het een goede speler is en dat hij vanavond ook goed gespeeld heeft.”

