Sneijder krijgt live op tv fraai cadeau van Inter-speler na wedstrijd tegen Feyenoord

Wesley Sneijder heeft dinsdagavond in Milaan een mooi onderonsje gehad met na afloop van de wedstrijd tussen Internazionale en Feyenoord (2-1). De Turkse middenvelder onderbrak de analyse van Ziggo Sport om de voormalig voetballer zijn shirt cadeau te doen.

Feyenoord werd dinsdag door Internazionale uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League. Nadat de Italianen in Rotterdam al met 0-2 te sterk waren, wonnen ze ook in eigen huis: 2-1. Namens Ziggo Sport waren Hélène Hendriks, Pierre van Hooijdonk en Sneijder in San Siro om de wedstrijd van analyse te voorzien.

Laatstgenoemde speelde tussen 2009 en 2013 3,5 jaar voor Inter, waar hij in 2010 een belangrijke rol had in de winst van de Champions League. In Milaan zijn ze Sneijder nog altijd niet vergeten, zo werd na afloop van de wedstrijd duidelijk. Terwijl Hendriks en Van Hooijdonk het kwaliteitsverschil tussen Inter en Feyenoord bespreken, komt Çalhanoglu op Sneijder afstappen.

De voormalig Oranje-international draait zich weg van zijn collega’s en gaat het gesprek aan met de matchwinner. Sneijder en Çalhanoglu geven elkaar vervolgens een knuffel, waarna de Turk zijn shirt aan de analist geeft. “Sorry voor het storen”, excuseert hij zich vervolgens bij Hendriks en Van Hooijdonk.

