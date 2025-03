Inter-fans zeggen allemaal hetzelfde over penalty tegen Feyenoord

Internazionale kreeg dinsdagavond een onterechte penalty tegen Feyenoord, zo geven ook fans van i Nerazzurri massaal toe. Bij een 1-1 stand kende arbiter Ivan Kruzliak een zeer makkelijke strafschop toe aan Inter.

In de 50ste minuut ontving Thomas Beelen de bal tijdens de opbouw van Feyenoord, maar zijn aanname was niet goed. Mehdi Taremi zag een buitenkansje en snelde richting de verdediger en de bal. De Iraniër was er eerder en zag Beelen zijn been uitsteken. Taremi liet vervolgens zijn rechterbeen hangen en schampte lichtjes het linkerbeen van Beelen, waarna hij naar de grond ging. Aangezien het lichte contact in de zestien plaatsvindt, ging de bal op de stip. Videoscheidsrechter Fedayi San zag geen reden om in te grijpen.

Op Reddit zijn meerdere reacties van Inter-fans te lezen. Allemaal vinden ze de strafschop onterecht. “Bizar om hier een strafschop voor te geven”, klinkt het bijvoorbeeld. “Soft as shit, daar ga ik niet over liegen”, schrijft een ander. Een derde fan spreekt van een ‘vreselijke beslissing’. “Deze scheidsrechter is slecht. Hij heeft al meerdere rare beslissingen genomen en lijkt makkelijk van de wijs te brengen”, luidt een andere reactie. “Nooit een penalty, wtf is dit?” Weer een andere fan spreekt van een ‘duidelijke schwalbe’.

Tweede penalty ingetrokken

Halverwege de tweede helft leek Beelen weer een penalty te veroorzaken, bij een soortgelijk moment. Kruzliak floot na vermeend contact met Marcus Thuram, maar uit de beelden bleek dat Thuram het contact met Beelen zocht. Ditmaal bekeek Kruzliak wel de beelden en trok hij de penalty in. Thuram kreeg zelfs geel voor een schwalbe.

