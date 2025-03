Feyenoorders klagen steen en been tijdens duel met Inter: 'Krankzinning, UEFA maffia'

Feyenoord is door een zeer opmerkelijke strafschop op een 2-1 achterstand gekomen bij Internazionale. Veel fans van de Rotterdammers zijn niet te spreken over de arbiter en de VAR, die beide de fout in lijken te gaan.

In de 50e minuut ontving Thomas Beelen de bal tijdens de opbouw van Feyenoord, maar zijn aanname was niet goed. Mehdi Taremi zag een buitenkansje en snelde richting de verdediger en de bal. De Iraniër was er eerder en zag Beelen zijn been uitsteken. Taremi liet vervolgens zijn rechterbeen hangen en schampte lichtjes het linkerbeen van Beelen, waarna hij naar de grond ging. Aangezien het lichte contact in de zestien plaatsvond, ging de bal op de stip. De VAR riep arbiter Ivan Kruzliak niet eens naar het scherm: de penalty bleef staan.

Vincent Schildkamp zag het allemaal gebeuren en zag de bui al snel hangen. “Oeh Beelen, oeh Beelen, dat is erbinnen en dat is een penalty voor Inter. Of legt hij hem erbuiten? Hij legt hem inderdaad op de stip. Ik vermoed dat hij het goed gezien heeft, dat het er inderdaad binnen is. Geen goede aanname van Beelen en Taremi is er als de kippen bij en zo krijgt Inter ook een strafschop te nemen aan het begin van de tweede helft.”

Vervolgens kwam de herhaling in beeld, waarna Schildkamp ernstig begon te twijfelen over de strafschop. “Nou, raakt hij hem wel of is het een onvervalste schwalbe? Dat is de vraag. Hij (Taremi, red.) laat zijn voet hangen en die hangende voet schampt de voet van Beelen. Als de VAR enig gevoel heeft, enig voetbalgevoel, dan zal hij dit terugdraaien. De vraag is of hij dat heeft. Dit minimale contact rechtvaardigt natuurlijk never nooit een strafschop. Hij kijkt er niet eens naar. Het schampen was voldoende. Het was hoe dan ook knullig van Beelen.”

De aanvaller van Inter was echter duidelijk op zoek naar het contact en dus zijn veel Feyenoord-fans niet te spreken over deze strafschop. Zie hier het moment en enkele reacties:

En nu een penalty voor Inter :no_mouth:

Maar was dit wel een penalty? :thinking_face:#ZiggoSport #UCL #INTFEY pic.twitter.com/dDyHZa5zOk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 11, 2025

Vorige week misten ze die (onterechte) strafschop dus de Uefa dacht laten we er nog zo een geven…. UEFAMAFFIA! #intFEY https://t.co/y1gDJmPyti — Juul FR1908 (@FRJuul1908) March 11, 2025

Echt schandalig dit...1000 % schwalbe....zo duidelijk te zien voor de VAR...En kijken niet eens...Ongelooflijk. #intfey — 010 United 🔴⚪⚫ (@normaliseblend) March 11, 2025

Das geen pingel !!! Das gewoon vallen over lucht. Hieruit blijkt dat de uefa echt maffia is, voor iedereen in de herhaling te zien dat er niets was behalve voor een var. Niets eerlijks aan die Europese competities vanuit de Uefa. @UEFA is Maffia !!!!!!!!!!!!!#intFEY — ArjanPapecity1 (@ArieSpaap) March 11, 2025

Bij tweede penalty Inter grijpt VAR wel in

In de 68e minuut leek Beelen weer de schlemiel te worden, na een (zo leek het) overtreding van de verdediger ging de bal weer op de stip. Hier greep de VAR wel in: scheidsrechter Kruzliak zag vervolgens dat Thuram een heel opzichtige schwalbe maakte. Deze strafschop werd wél ingetrokken.