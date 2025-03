Internazionale - Feyenoord LIVE: volg de Champions League-wedstrijd hier

Feyenoord-trainer Robin van Persie zal ook in Milaan weer flink moeten puzzelen om een basiselftal te formeren. Met Igor Paixão viel deze week nóg een belangrijke kracht weg, terwijl andere steunpilaren als In-beom Hwang en Quinten Timber er vanavond ook niet bij zijn en Ibrahim Osman in het heenduel zijn derde gele kaart kreeg in de Champions League en daardoor geschorst is.

Tegenover de vele absenties staat de terugkeer van de herstelde Gernot Trauner en Facundo González in de wedstrijdselectie en heeft rechtsback Givairo Read zijn schorsing uitgezeten. Volgens het Algemeen Dagblad verschijnen de volgende elf namen straks aan de aftrap: