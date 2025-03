‘Als Van Persie dat lukt, is er sprake van een kunststukje’

Valentijn Driessen is er nog niet zo zeker van dat Feyenoord de strijd om plek drie in de Eredivisie weet te winnen. De Telegraaf-journalist zag Feyenoord met cijfermatig ‘goed te verteren’ nederlagen uit de Champions League vliegen, maar ziet nu een grote uitdaging voor hoofdtrainer Robin van Persie.

Driessen noemt het tweeluik met Inter, waarin eerst thuis met 2-0 en later uit met 1-2 verloren werd ‘een leuke, weliswaar kansloze opwarmer voor het echte werk’. De opdracht voor Van Persie is duidelijk: “Minimaal derde worden met Feyenoord in de Eredivisie en zo uitzicht behouden op nieuwe deelname aan de Champions League.” De columnist noemt het een ‘financiële must’ en benadrukt het belang van spelersontwikkeling.

In de strijd om plek drie neemt Feyenoord het op tegen FC Utrecht, AZ en FC Twente. Aanstaande zondag staat er een duel met de laatstgenoemde ploeg op het programma. Driessen spreekt van een ‘monsterklus’. Bovendien kan de topscorer van het Nederlands elftal aller tijden ‘zich geen nederlaag permitteren om niet direct achter de feiten aan te lopen’, volgens Driessen.

Feyenoord won nog niet onder Van Persie, die debuteerde met een 0-0 gelijkspel in De Kuip tegen NEC. Driessen gaat nog in op het resterende programma van Feyenoord, dat nog langs concurrent AZ moet en nummer twee PSV ontvangt. De journalist noemt sc Heerenveen-uit ‘een hele pikante afsluiter’, als de strijd om plek drie beslecht wordt in de laatste ronde. Driessen schat de kansen van de nieuwe Feyenoord-trainer niet hoog in: “Lukt het Van Persie zijn missie in de Eredivisie met het gammele Feyenoord te volbrengen, dan is er sprake van een kunststukje.”

