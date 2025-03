Hancko wijst na fout van Beelen naar Van Persie: 'Ik denk dat hij de verantwoordelijkheid neemt'

heeft na afloop gereageerd op de penalty die veroorzaakte. De 27-jarige captain van Feyenoord stelt dat trainer Robin van Persie hiervoor zijn verantwoordelijkheid gaat nemen, omdat de oefenmeester wil dat zijn ploeg van achteruit opbouwt.

Feyenoord had na de 0-2 achterstand uit de heenwedstrijd een wonder nodig om nog door te stoten in de Champions League. Alleen lag na acht minuten de bal al achter doelman Timon Wellenreuther. Internazionale-spits Marcus Thuram kreeg teveel ruimte van Givairo Read en Thomas Beelen en kon raak schieten.

Uiteindelijk ging Feyenoord met 2-1 onderuit in San Siro. "Ik denk dat we te veel pushten, terwijl zij hun kwaliteiten lieten zien", analyseert Hancko het duel na afloop voor de camera van Ziggo Sport. "We wilden ze onder druk zetten, maar Çalhanoglu en Sommer overtroffen ons. Zij bouwden geweldig op."

"Ik besloot op een gegeven moment meer terug te zakken, omdat er te veel ruimte achter me lag. De eerste tegengoal was ongelukkig. Ik kopte de bal nog bijna uit het doel, maar helaas ging hij erin", vervolgt Hancko, die daarna vol lof is over enkele van zijn ploeggenoten. "Ik wil onze middenvelders, maar vooral Sliti bedanken. Het waren zijn eerste minuten in het mannenvoetbal en dat deed hij erg goed."

Hancko neemt Beelen niets kwalijk

Nadat Feyenoord vlak voor rust via een penalty van Jakub Moder terugkwam tot 1-1, veroorzaakte Beelen een strafschop waaruit Inter de 2-1 maakte. Of Hancko de penalty terecht vond? "Ik heb het niet gezien, maar ik denk dat de trainer hier de verantwoordelijkheid voor gaat nemen", doelt Hancko op Van Persie. De 27-jarige Slowaak stelt dat de oefenmeester namelijk wil dat zijn verdedigers durven op te bouwen.

