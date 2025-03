Van Basten onverbiddelijk voor Read en Beelen: 'Dat is op dit niveau dodelijk'

Marco van Basten heeft zich geërgerd aan de goal die Feyenoord na acht minuten tegen kreeg in de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale. In de ogen van de analist zagen zowel als er daar niet goed uit.

Feyenoord heeft in Milaan een wonder nodig en moet met minimaal twee doelpunten verschil winnen om een verlenging af te dwingen tegen Internazionale. Dat de ploeg van trainer Robin van Persie na acht minuten al op achterstand kwam door een treffer van Marcus Thuram, maakte de opdracht er niet makkelijker op. Vlak voor rust kwam Feyenoord nog wel op gelijke hoogte via Jakub Moder die een strafschop binnenschoot. Na rust werd de gelijkmaker, ook vanaf de penaltystip, ongedaan gemaakt door Hakan Çalhanoglu: 2-1.

Van Basten ergerde zich aan de tegengoal van Feyenoord en stelt dat de defensie er daar niet goed uitzag. "Als je in de zestien bent met de bal, dan moet er heel kort gedekt worden. Dan kan het niet zo zijn dat je met één beweging twee man uitspeelt", begint de analist zijn kritische relaas. "Je ziet dat zowel Read als Beelen uiteindelijk die man (Thuram, red.) laten lopen. In de zestien moet je heel kort zitten en dan kan het niet zo zijn dat hij met één beweging twee man te kijk zet, waarna hij in de zestien vrij kan uithalen.”

“Dat kan niet”, vervolgt Van Basten kritisch. “Dat vind ik echt slecht dekken. Daar moet je kort zitten en dan kun je je niet met z’n tweeën in de maling laten nemen. Als je dat soort dingen niet geregeld hebt, wat moet je dan nog doen? Ja, hij schiet hem aardig binnen, maar hij kan vrij schieten. Ze draaien zo langzaam om en op dat niveau is dat dodelijk”, besluit de analist.

