Portugese media zien Feyenoord verrassen: 'Benfica werd gekleineerd, het was een Nederlands feestje'

Portugese media zijn lovend over het optreden van Feyenoord tegen Benfica. De Rotterdammers zegevierden met 1-3 in Estádio da Luz en dat was zeker niet onverdiend te noemen. Tot die verrassende conclusie komen donderdagochtend ook de Portugese kranten.

Record is van mening dat er niet te discussiëren valt over de overwinning van Feyenoord in Lissabon: "Benfica werd in de eerste helft gekleineerd. Alleen met spelhervattingen kon het Feyenoord bedreigen. Het feest is Nederlands!", valt er te lezen in de Portugese krant. A Bola sluit zich daarbij aan: "Balbezit, druk, goede spelhervattingen. De Nederlanders hadden het allemaal, en wonnen ruimschoots. De uiteindelijke 1-3 was terecht!"

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Woeste Feyenoord-fans gaan los, Youri Mulder heeft andere mening

O Joga zoomt de ochtend na de wedstrijd vooral in op de kwetsbaarheden van Benfica. Er wordt gesproken over 'veel defensieve zwakheden': "De eerste nederlaag in het Bruno Lage-tijdperk. Ze kregen vijf doelpunten tegen", doelt het medium op de treffers van Feyenoord, inclusief de afgekeurde goals van Ayase Ueda en Gernot Trauner.

RTP ziet het verschil gemaakt worden in de eerste 45 minuten van de wedstrijd, toen Feyenoord simpelweg de bovenliggende partij was: "Daarmee maakten ze het verschil. Feyenoord had aan het begin van het seizoen beloofd dat hun huidige voetbal anders zou zijn dan de vriendschappelijke wedstrijd (5-0 nederlaag). Nu versloegen ze Benfica met 1-3."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hélène Hendriks opent Ziggo-analyse met ‘rare bewoording’ over Feyenoord

Royston Drenthe spreekt van een 'rare bewoording' van Hélène Hendriks over Benfica - Feyenoord.