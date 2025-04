Geweldig nieuws voor de Eredivisie: absolute ster gaat nergens heen

is er vrij zeker van dat hij ook komend seizoen bij PSV speelt. De Amerikaanse middenvelder heeft het naar zijn zin in Eindhoven en is na een enkelblessure weer volop op dreef voor de regerend landkampioen.

Tillman raakte in de bekerwedstrijd tegen Excelsior van 14 januari geblesseerd en stond daardoor ruim twee maanden aan de kant. In de thuiswedstrijd tegen Ajax (0-2) kon hij zijn rentree maken, al kon hij niet direct zijn stempel drukken. In gesprek met ESPN blikt de 22-jarige Amerikaan terug op de periode van zijn blessure. "Het moeilijkste vond ik dat ik het team niet kon helpen. We hadden het moeilijk, ook omdat Ricardo Pepi er niet bij was. Blessures horen erbij, maar het blijft lastig. In zulke momenten moet je proberen vooruit te kijken en sterker terug te komen."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Luuk de Jong snapt helemaal niets van kritiek op traditie voor PSV - Ajax

In zijn laatste twee wedstrijden was Tillman ook weer van waarde met twee treffers. "Het was een fijn gevoel om weer te scoren na mijn blessure. Het was een opluchting", aldus de middenvelder, die nog niet helemaal vrijuit speelt na zijn blessure. "Soms zit ik nog een beetje met mijn blessure, in de laatste twee wedstrijden kreeg ik ook weer wat trappen tegen mijn enkel", erkent hij. "Het is nog een beetje pijnlijk, maar verder voel ik niets. Het is niet mijn eerste blessure, dus ik weet wat ik moet doen en hoe het hoort te voetballen. It is all good."

LEES OOK: Bakayoko valt van zijn voetstuk: 'Vorig jaar riep hij nog...'

Tillman speelt ook komend seizoen bij PSV

Sinds Tillman er weer bij is, weet PSV weer wedstrijden te winnen. Voor de fans van de Eindhovenaren heeft de Amerikaans international dan ook goed nieuws. "Op dit moment ben ik er zeker van dat ik bij PSV blijf", is Tillman, die bij PSV nog een contract heeft tot de zomer van 2028, vastberaden. "Ik voel me comfortabel hier. Ik ken de stad en de club geeft me vertrouwen en steunt me. Dat is reden genoeg om te blijven, niet waar?"

Over zijn toekomst denkt Tillman dan ook nog niet al te veel na. "Ik heb hier een contract en wil het seizoen zo goed mogelijk afmaken. De rest laat ik aan mijn zaakwaarnemer over", vervolgt de Amerikaan die afgelopen zomer voor zo'n twaalf miljoen euro werd overgenomen van Bayern München. "Ik was gefocust op een goede terugkeer en het goed afsluiten van het seizoen. Daar focus ik me op."

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Peter Bosz baart opzien met een eerlijke ontboezeming: "Een heel opvallende uitspraak, het siert hem." 🔗

👉 Ronald Waterreus heeft in Eindhoven mensen horen 'fluisteren' dat de ineenstorting van PSV onder Toon Gerbrands niet was gebeurd. 🔗

👉 René van der Gijp stelt dat een aanstaande leegloop bij PSV goed zou zijn. 🔗

👉 Luuk de Jong maakt korte metten met het gerucht dat hij naar FC Utrecht zou kunnen. 🔗

👉 Karim El Ahmadi zou Timon Wellenreuther of Justin Bijlow als nieuwe doelman van PSV willen zien. 🔗