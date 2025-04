Luuk de Jong snapt helemaal niets van kritiek op traditie voor PSV - Ajax

Voor is de toekomst nog ongewis. De spits van PSV zou graag in Eindhoven willen blijven na dit seizoen, maar heeft ook andere opties op het oog. Als hij de lichtstad achter zich laat, zou dat voor een buitenlands avontuur moeten zijn.

De speculaties over de toekomst van de aanvoerder van PSV zwellen de laatste tijd op. Zondag kwam er een gerucht naar buiten waarbij De Jong in verband werd gebracht met een overstap naar FC Utrecht. Twee dagen later maakte de 34-jarige spits echter korte metten met dat gerucht. Volgens clubicoon Willy van de Kerkhof is de kans groot dat De Jong na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt.

Artikel gaat verder onder video

In een uitgebreid interview met het Eindhovens Dagblad laat de voormalig speler van FC Barcelona zich uit over zijn toekomst. De Jong haalt eerst het FC Utrecht-gerucht nog eens naar beneden. "Als ik komend seizoen in Nederland blijf, speel ik bij PSV. Al het gespeculeer over andere Nederlandse clubs zul je houden, daar is niks aan te doen. Het hoort bij ons vak. Maar het gaat niet gebeuren." Verder geeft de spits aan nog te willen blijven voetballen.

LEES OOK: Ajax weigert werk te maken van terugkeer clubicoon: 'Vergeet het maar'

Een langer verblijf bij PSV is dan ook aantrekkelijk voor De Jong. "Bij PSV speel je voor prijzen en titels en daarom ben ik in gesprek met de club. Maar eerst het seizoen afmaken, is nu wat ik wil. Daarna weeg je ook mee hoe PSV de toekomst in kan, welke spelers er blijven en hoe de trainer de toekomst ziet. En natuurlijk ook hoe het dit seizoen gegaan is.” De spits geeft later ook aan dat de opkomst van de nu geblesseerde Ricardo Pepi ook in zijn afweging wordt meegenomen. De Amerikaan zou er namelijk voor kunnen zorgen dat De Jong volgend seizoen minder of weinig minuten maakt voor de ploeg van Peter Bosz. "Toch zie ik mezelf zeker nog als eerste spits. Als ik bij PSV blijf, wil ik dat zijn."

Dan krijgt De Jong nog een andere optie te horen: een nieuw buitenlands avontuur. "Ik wil er nu niet te veel over praten”, is de eerste reactie van de routinier. "Als er echt iets spectaculairs komt, weeg ik het af. Ik zou het heel mooi vinden om bij PSV te blijven, oprecht. Het is geen dilemma nog, omdat ik puur bezig ben met dit seizoen. Daarna wil ik even afschakelen, evalueren. Dat kan op mijn leeftijd en dat is een groot voordeel.”

LEES OOK: Sneijder: 'Ik verzin het niet: Perisic heeft dit écht gezegd'

Terugblik op PSV-crisis

De Jong staat ook nog even stil bij het verval van PSV, dat voor de winterstop fier aan kop ging in de Eredivisie, maar vervolgens flink veel punten liet liggen. "Een echte hoofdreden heb ook ik niet kunnen vinden. Je voelde bij sommige wedstrijden wel dat ons vertrouwen was aangetast door tegenslagen die we al gehad hadden. Misschien heeft dat meegespeeld." Aan één mogelijke reden voor het verval wil De Jong weinig woorden vuil maken. "Dat er groepjes waren in onze selectie? Ach, dat is altijd zo. Was vorig jaar ook en dan hoor je er niemand over. Ik heb het ook allemaal voorbij zien komen, de teksten dat we geen team waren en zo. Maar als ik voor mezelf spreek, heb ik meer het gevoel dat het meer onverklaarbaar is wat ons is overkomen."

Kritiek op kinderactie bij PSV - Ajax

Twee weken geleden vervloog waarschijnlijk het laatste beetje hoop bij de spelers van PSV op titelprolongatie, toen Ajax in Eindhoven met 0-2 te sterk was. De Jong wil nog iets kwijt over de sfeeractie vooraf, waarbij kinderen van spelers van PSV mee het veld op kwamen. De zoon van de spits was in tranen en na afloop kwam er kritiek op de actie van PSV. "Ik las dat het over de kinderen ging, die mee op de arm waren genomen. Als we gewonnen hadden, was dat zeker het geheim geweest? Het heeft er niets mee te maken en is gewoon een traditie bij PSV, bij de laatste middagwedstrijd van het seizoen in het Philips Stadion."

➡️ Meer PSV nieuws

👉 PSV wil het aflopende contract van Mauro Júnior ‘ongelooflijk graag’ verlengen, maar dat blijkt niet eenvoudig. 🔗

👉 Liam van Nistelrooij, de zoon van Ruud, wordt emotioneel bij het ondertekenen van zijn eerste PSV-profcontract. 🔗

👉 Gaat Luuk de Jong een punt zetten achter zijn actieve carrière? Een PSV-icoon denkt van wel. 🔗

👉 Opvallend: PSV toont belangstelling voor een speler die ook hoog op de lijst van Ajax staat. 🔗

👉 Ismael Saibari en Johan Bakayoko krijgen ervan langs. "Het is idioot gedrag, ga je schamen." 🔗