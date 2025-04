'Luuk de Jong gaat ermee stoppen'

gaat stoppen bij PSV, voorspelt Willy van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Het clubicoon denkt dat De Jong 'niet elke week meer alles kan geven’ en er daarom mee ophoudt. René verwacht wel dat de aanvoerder doorgaat bij PSV.

Afgelopen week kwam naar buiten dat De Jong nog geen beslissing wil nemen over volgend seizoen. De 34-jarige spits beschikt over een aflopend contract en de club zou willen verlengen, maar De Jong zelf wacht met zijn besluit tot het einde van het Eredivisie-seizoen. Hij zou zich willen focussen op het binnenhalen van rechtstreeks Champions League-voetbal, schreef Voetbal International.

In de Willy en René Podcast blikken de broers vooruit op het komende seizoen. De grote vraag is of De Jong doorgaat bij PSV. Willy voorspelt: “Voor Luuk gaan de jaren tellen en hij zal voelen dat hij niet meer elke week alles kan geven. Daarom denk ik dat hij er helemaal mee gaat stoppen."

Willy’s voorspelling is anders dan zijn wens: “Hij is nog steeds een geweldig voorbeeld voor iedereen. Hij zit nu in een mindere fase, maar als hij op zijn best is, kopt hij alles binnen." René is het eens en ziet De Jong juist bijtekenen: “Ik denk dat hij er nog niet mee ophoudt. Daar is hij volgens mij nog te veel liefhebber voor.”

