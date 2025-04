'Luuk de Jong laat PSV wachten op beslissing over de toekomst'

wil pas aan het eind van dit seizoen een beslissing maken over komend seizoen. Dat schrijft Voetbal International. PSV zou graag door willen met de ervaren spits.

PSV is bezig aan een merkwaardig seizoen. In de winterstop stonden de Eindhovenaren nog trots bovenaan de Eredivisie, maar inmiddels is Ajax met een voorsprong van negen punten de koploper. De positie van trainer Peter Bosz is al weken onderwerp van gesprek, maar ook is het de vraag of verschillende spelers wel gaan blijven bij PSV.

Bosz bevestigde eerder al het aanstaande vertrek van Walter Benítez, maar ook Olivier Boscagli gaat zeer waarschijnlijk vertrekken. Of aanvoerder De Jong wél blijft bij PSV, is de vraag. Volgens VI wil de kopsterke spits zich eerst focussen op het behalen van rechtstreeks Champions League-voetbal en dus de tweede plek in de Eredivisie.

De Jong is met zijn 34 jaar nog altijd belangrijk voor de ploeg van Bosz. In alle competities maakte Superluuk dit seizoen zestien doelpunten en gaf hij elf assists. Het contract van De Jong loopt in de zomer af.

