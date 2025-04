Noa Lang wordt aangepakt door ploeggenoot en reageert met wegwerpgebaren

moest zaterdagavond tot de orde roepen tijdens het duel tussen FC Groningen en PSV (1-3). De aanvoerder attendeerde zijn ploeggenoot erop dat hij moest meelopen met zijn man. Trainer Peter Bosz vindt dat De Jong goed heeft gehandeld.

Lang maakte in de eerste helft ‘veel misbaar met de nodige handgebaren’, voordat hij door De Jong werd aangepakt. Bosz steunt De Jong. “Dit is juist waar ik van hou”, wordt Bosz door De Telegraaf geciteerd op de persconferentie van PSV. “Dat gasten het op het veld niet accepteren dat in dit geval Noa niet met zijn man meeloopt en hem dat laten weten. Zo hoort het ook. Je moet elkaar corrigeren. Dit laat zien dat er leven in het elftal zit en dat je met elkaar bezig bent het maximale eruit te halen. Luuk had groot gelijk. Noa moet met zijn man meelopen.”

Artikel gaat verder onder video

Nadat De Jong zijn ploeggenoot terechtwees, reageerde De Jong met wegwerpgebaren. Daar stoorde Bosz zich niet aan. “Dit was een voetbaldiscussie. Die kunnen wel eens fel zijn. In het veld zeg je niet: ‘Zou je de volgende keer alsjeblieft mee willen lopen?’ Dat gaat in een andere taal. Op een voetbalveld heb je niet de tijd om beleefd, in vriendelijke taal met elkaar te praten. Dat is kort, staccato. Maar dat is geen punt voor mij. Dat lossen die jongens onderling op.”

De Jong houdt Lang in het gareel

De Jong stelt zich vaker als aanvoerder op in communicatie met Lang. Vorige maand haalde hij hem nog weg toen Lang uitbundig juichte voor het publiek van Go Ahead Eagles. Tijdens het kampioensfeest in mei 2024 voorkwam De Jong dat Lang een controversieel liedje over Feyenoord zong en in oktober 2024 trok hij de hand van Lang weg nadat de buitenspeler een gebaartje maakte toen hij scoorde tegen AZ.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗

👉 We telden minstens zes fouten bij PSV - Ajax, waarvan er vier uitvielen in het voordeel van PSV en twee in het voordeel van Ajax. 🔗

👉 Noa Lang verloor tijdens PSV - Ajax de controle, na een overtreding van Davy Klaassen. 🔗

👉 Mika Godts wees PSV driemaal af. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax." 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗