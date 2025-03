Noa Lang reageert op fluitconcert van Go Ahead, Luuk de Jong grijpt in

Noa Lang werd zaterdagavond luidkeels uitgefloten door het publiek van Go Ahead Eagles. De aanvaller van PSV maakte op gelukkige wijze de 1-2 in Deventer.

Lang trok vanaf de linkerflank naar binnen en waagde een schot, dat door Aske Adelgaard van richting werd veranderd. Doelman Jari De Busser moest een antwoord schuldig blijven door de wending die de bal nam.

Meteen klonk fors gefluit vanaf de tribunes voor Lang, die daarop reageerde door richting het thuispubliek te rennen en uitbundig te juichen. PSV-aanvoerder Luuk de Jong reageerde direct door Lang weg te halen.

Het is zeker niet de eerste keer dat De Jong het hoofd koel houdt en Lang tot bedaren krijgt. Zo voorkwam hij tijdens het kampioensfeest in mei 2024 dat Lang een controversieel liedje over Feyenoord zong en in oktober 2024 trok hij de hand van Lang weg nadat de buitenspeler een gebaartje maakte toen hij scoorde tegen AZ.

Een schot van Noa Lang valt met enig fortuin in het doel van Go Ahead Eagles: 1-2 PSV! #gaepsv — ESPN NL (@ESPNnl) March 1, 2025

