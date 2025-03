Peter Bosz tegen Toine van Peperstraten: 'Kom niet met die onzin aan bij mij'

PSV-trainer Peter Bosz vindt niet dat hijzelf of zijn spelers hun ‘houdbaarheidsdatum’ naderen. Door de vormcrisis in Eindhoven klinkt her en der kritiek op de trainer en op zijn spelersgroep.

De Telegraaf schreef zaterdag dat 'veel sneller dan verwacht de houdbaarheidsdatum van Bosz in het geding is'. "Op de achtergrond speelt echter een dieper liggend probleem dan de houdbaarheidsdatum van de trainer en dat is de houdbaarheidsdatum van deze selectie. Als je die analyseert, is er maar één conclusie mogelijk en dat is dat een metamorfose van de spelersgroep onvermijdelijk is deze zomer", zo klonk het.

Zaterdagavond neemt PSV het in de Eredivisie op tegen Go Ahead Eagles, de ploeg die woensdagavond te sterk bleek in de beker. Na die nederlaag kwam de kritiek in een stroomversnelling. Begrijpt Bosz de twijfels aan de houdbaarheid? “Nee. Wat een onzin. Kom nou niet met die onzin aan bij mij. Je hebt het over mijn houdbaarheid, niet?”

Journalist Toine van Peperstraten van ESPN zegt ook te doelen op de twijfels aan de houdbaarheid van de spelers. “Als je wint, hoor je daar niemand over. Vorig seizoen speelden we met jongens die al lang bij de club zaten. Zij deden het geweldig. Dankzij die jongens hebben wij het kampioenschap behaald. En nu zou er opeens een houdbaarheidsdatum op die jongens zitten? Het is allemaal zo makkelijk, achteraf”, aldus Bosz. “Dan worden dit soort dingen gezegd. Waarschijnlijk omdat de meeste mensen niet eens zien waar het verkeerd gaat.”

PSV wist slechts twee van de laatste zeven officiële wedstrijden te winnen. Van Peperstraten vraagt zich af of Bosz niet met ‘iets verrassends’ moet komen op het veld. “Dit zijn van die clichés”, antwoordt de trainer. “Als ik het niet zeg, dan denk ik dat de helft van de mensen niet eens ziet wat wij veranderen. We veranderen bijna elke wedstrijd wat. In de manier van druk zetten, waar we dat doen, hoe, met wie, op wie… Er zit constant variatie in. Ook in hoe we aan de bal spelen en wie we aan de bal willen hebben. Ik praat niet in termen van 4-3-3, 4-4-2 of dat soort onzin. Maar de meeste mensen zien dat niet eens.”

