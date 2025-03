Wim Kieft stoort zich aan ‘onbegrijpelijke’ PSV-speler

Wim Kieft is helemaal klaar met , zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. De aanvaller van PSV heeft volgens de analist direct ‘praatjes voor tien’ nadat hij één goede wedstrijd heeft gespeeld. Dat Lang vervolgens niets meer laat zien, is volgens Kieft ‘onbegrijpelijk’.

PSV zit midden in een zeer lastige periode. Waar in de Champions League nog over twee duels werd gewonnen van Juventus en de achtste finale werd bereikt, gaat het in eigen land een stuk minder. De eerste plaats met een riante voorsprong werd volledig uit handen gegeven, waardoor de ploeg van Peter Bosz momenteel tweede staat met een achterstand van vijf punten op koploper Ajax. Daarnaast werd PSV afgelopen week in de halve finale van de KNVB Beker uitgeschakeld door Go Ahead Eagles.

Kieft zag in die wedstrijd dat de Eindhovenaren het vooral in de eerste helft volledig lieten lopen. “Als je zag hoe Joey Veerman en Oscar Boscagli spits Victor Edvardsen lieten lopen bij het tweede doelpunt. De prijs die Veerman ervoor betaalt, is dat bondscoach Koeman hem over het hoofd ziet voor de wedstrijden tegen Spanje”, legt de oud-spits uit. Ook Luuk de Jong was volgens de analist volledig ‘onzichtbaar’ tegen de Deventenaren.

Lang is 'onbegrijpelijk'

Lang kwam tegen Go Ahead als invaller binnen de lijnen, maar zijn inbreng was ‘minimaal’, zo zag Kieft. “Eén goede wedstrijd tegen Juventus en Lang heeft praatjes voor tien. Om vervolgens in eigen stadion niet thuis te geven als de finale van de KNVB Beker op het spel staat. Onbegrijpelijk”, uit de ex-prof zijn frustraties.

