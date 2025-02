Van Gangelen: 'Als ik hem zie... Daar zou PSV een moord voor doen'

Bij PSV is er een gebrek aan hufters, zo luidt de conclusie aan tafel bij Voetbalpraat. Volgens gaat het er nog 'te lief' aan toe bij de dolende Eindhovenaren, die voor de winterstop nog koers leken te zetten naar titelprolongatie. ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen stelt dat PSV 'een moord zou doen' voor een speler als .

PSV oogt sinds het nieuwe jaar aangeslagen en wist in het nieuwe jaar slechts één van de zes Eredivisie-duels winnend af te sluiten. Viermaal werd er gelijkgespeeld, tegen AZ, NEC, Willem II en FC Utrecht, terwijl op bezoek bij PEC Zwolle met 3-1 werd verloren. In het nieuwe jaar werd er in de KNVB Beker nog wel gewonnen van Feyenoord (2-0) en in de Champions League werd de Italiaanse topclub Juventus uitgeschakeld. Toch volgde afgelopen woensdag een nieuwe dreun voor de ploeg van Peter Bosz. In het eigen Philips Stadion strandde PSV in de halve finale van de beker tegen Go Ahead Eagles (1-2).

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV door het slijk gehaald: 'Wat is er toch aan de hand?'

Hoewel PSV lange tijd ongenaakbaar leek, daar draait het nu ontzettend stroef bij de regerend landskampioen. "Dat heb je nu bij PSV: men ruikt nu bloed tegen ze. Daar zit het hem nu ook gewoon in een keer in", luidt de conclusie van Van Polen over de mindere fase van de Eindhovenaren. De ploeg van trainer Peter Bosz ging met een voorsprong van zes punten op Ajax de winterstop in en staat er nu vijf achter op de Amsterdammers.

LEES OOK: Fel bekritiseerde sterkhouder van PSV zorgt voor enorme verbazing in Amsterdam: 'Krankjorum'

Waar het aan schort bij PSV? "Er zitten ook niet zo veel hufters bij. Ik vind het na afloop voor de camera ook nog best wel een soort van lief allemaal. Het mag van mij wel wat harder naar elkaar toe", stelt Van Polen, waarna Van Gangelen zich roert. "Als ik Clasie zie spelen, dan denk ik: daar zou PSV een moord voor doen”, aldus de presentator. Van Polen sluit zich daarbij aan. "Ja, dat denk ik ook.”

Been vindt dat PSV-spelers in de spiegel moeten kijken

Volgens Mario Been is het nooit eerder ter sprake gekomen omdat het probleem eerder niet bestond bij PSV. "Jerdy Schouten en Joey Veerman, dat was een genot. Er waren op dat moment geen betere spelers voor PSV. Maar het ligt ten eerste aan de spelers zelf. De spelers moeten in de spiegel kijken en zich afvragen: doen wij er wekelijks het maximale aan om goede resultaten te halen? Dan kun je concluderen dat dit niet zo is. Ze denken dat ze met minimale inzet het maximale resultaat kunnen halen, maar dat is niet meer zo. Tegenstanders leggen de fouten van PSV bloot", besluit hij.

Mist PSV een type als Jordy Clasie? 🧐 — ESPN NL (@ESPNnl) February 28, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Journalisten schrikken op persconferentie van Guus Til

Guus Til stond de pers te woord na de uitschakeling van PSV door Go Ahead Eagles in de TOTO KNVB Beker.