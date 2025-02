Fel bekritiseerde sterkhouder van PSV zorgt voor enorme verbazing in Amsterdam: 'Krankjorum'

Henk Spaan is zich woensdagavond rot geschrokken door het optreden van PSV-verdediger in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de halve finale van de KNVB-beker. Joey Veerman zag er niet goed uit bij de 0-2 van Victor Edvardsen, maar ook Boscagli vormt het mikpunt van kritiek na de verrassende uitschakeling van de Eindhovenaren. Volgens Spaan was het verdedigen van Boscagli zelfs ‘krankjorum’.

Boscagli maakte in de zomer van 2019 al de overstap naar PSV, maar mede door blessureleed kwam hij tijdens zijn eerste jaren in Eindhoven niet écht uit de verf. Daar kwam vorig seizoen verandering in. Boscagli was een onmisbare schakel in de formatie van Peter Bosz. De hoofdtrainer van PSV is een groot fan van Boscagli en noemde hem in augustus nog niet voor niets de ‘meest technische’ speler die hij ooit heeft gezien. De Fransman is ook dit seizoen een belangrijke kracht in het elftal van Bosz, maar zakte woensdagavond in de eerste helft van het bekerduel met Go Ahead Eagles behoorlijk door het ijs.

Boscagli werd na een half uur spelen op de bon geslingerd vanwege een wilde tackle, waarmee hij voorkwam dat Go Ahead Eagles er opnieuw gevaarlijk uit kon komen. Een paar minuten eerder slaagden Boscagli en zijn teamgenoten er niet in om de Deventenaren af te stoppen. “Wat deed Boscagli vlak voor het doelpunt van Edvardsen? Hij keek om naar Veerman die voorbij was gespurt door de Noor, net als Luuk de Jong. Volgens mij zei hij zelfs iets tijdens het omkijken. De concentratie was helemaal weg zodat Antman de bal op de Noorse voet kon leggen”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Spaan is keihard voor Boscagli en geeft hem vier punten voor zijn optreden tegen Go Ahead Eagles.

De teksten liegen er niet om. “Het was een heel raar doelpunt, niet vanwege de uitstekende combinatie, maar door het krankjorume verdedigen van de centrale verdediger van PSV, die meer bezig was met de schuldvraag, nog voordat de bal erin lag, dan met het verdedigen van deze pass met alles wat hij had”, zo schrijft Spaan voor de Amsterdamse krant. “Vorige week schreef ik al over het aan het voetbal toegevoegde aspect van leven en dood. Go Ahead begreep dat. Ze snapten dat hier meer werd vereist dan hak- en steekballen. Ze leverden.”

‘Vormverlies bij onder meer Boscagli’

PSV kwam de dubbele klap uitgedeeld door de Deventenaren in het vervolg van de wedstrijd niet te boven en kon zodoende een streep zetten door de bekerfinale. De Eindhovenaren zijn tot op heden sowieso bezig aan een slecht kalenderjaar, ondanks de uitschakeling van Juventus in de Champions League. Ze lieten in de Eredivisie al punten liggen tegen AZ, PEC Zwolle, NEC, Willem II en FC Utrecht en leden woensdagavond de eerste thuisnederlaag sinds hele lange tijd. Rik Elfrink wijdt de implosie in Eindhoven onder meer aan ‘vormverlies’ bij meerdere spelers, waaronder Boscagli, en ‘geklungel’ achterin. “Wéér zat PSV woensdagavond mis bij een situatie na een standaardsituatie, waarbij zeker keeper Joël Drommel en Ryan Flamingo (die verder goed speelde) allerminst gelukkig oogden. Ook voor de tweede goal werd ronduit slecht verdedigen en zagen Boscagli en Veerman er heel slecht uit”, zo schrijft de clubwatcher op de website van het Eindhovens Dagblad.

