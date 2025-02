Spaanse media vestigen aandacht na PSV - GA Eagles op één speler: ‘Dramatisch’

De bekerstunt van Go Ahead Eagles is de Spaanse media niet onopgemerkt gebleven. De ploeg van trainer Paul Simonis was woensdagavond met 1-2 te sterk voor PSV en verzekerde zich daardoor ten koste van de regerend landskampioen van een plekje in de finale van de KNVB-beker. Peter Bosz bracht in de slotfase nog binnen de lijnen, maar de debutant kon een nederlaag niet voorkomen. In Spanje spreekt men van een ‘dramatisch debuut’ voor de routinier.

PSV was er tijdens de afgelopen transferwindow alles aan gelegen om een nieuwe spits vast te leggen. Bosz heeft weliswaar de beschikking over Luuk de Jong, maar zag Ricardo Pepi een paar weken geleden geblesseerd wegvallen. De Amerikaan komt dit seizoen niet meer in actie, waardoor de Eindhovenaren er in de laatste dagen van de transferperiode nog heel graag een spits bij wilden hebben. Die kwam er echter niet. Bosz leek in het restant van het seizoen geen stand-in van De Jong tot zijn beschikking te hebben, maar daar kwam afgelopen weekend verandering in. PSV sloeg met het transfervrij vastleggen van Pérez toch nog toe.

‘Dramatisch debuut voor Pérez’

De Spanjaard debuteerde woensdagavond in het shirt van de Eindhovenaren, maar slaagde er niet in een pijnlijke uitschakeling in het bekertoernooi te voorkomen. “Pérez’ dramatische debuut voor PSV”, zo kopt Mundo Deportivo boven het artikel over de halve finale tegen Go Ahead Eagles. “De Galicische aanvaller beleefde niet het debuut waar hij van droomde in zijn nieuwe fase in het Nederlandse voetbal nadat hij Deportivo abrupt had verlaten. De 36-jarige Pérez kreeg een gouden kans om in stijl te debuteren bij PSV. Het team speelde tegen Go Ahead Eagles voor een plaats in de bekerfinale en was de grote favoriet. Tot ieders verbazing bestormden de bezoekers echter het Philips Stadion (1-2) en lieten PSV zonder een van de beste kansen op een titel dit seizoen achter, ook al rekening houdend met het feit dat Ajax al uit de beker is en de andere finalist afkomstig zal zijn van de wedstrijd Heracles Almelo - AZ”, zo klinkt het.

Volgens Mundo Deportivo werd op de eerste dag van Pérez in het shirt van de Nederlandse ‘gigant’ een ‘drama voltrokken voor PSV’. De Eindhovenaren zagen de achterstand op Ajax in de Eredivisie afgelopen zondag oplopen tot vijf punten en daarmee hun titelkansen een stuk kleiner worden. Ze hoopten zich woensdagavond op eigen veld daarom te verzekeren van een plek in de bekerfinale, maar werden in de eerste helft volledig afgetroefd door Go Ahead Eagles. Een valse start dus voor Pérez. “Zijn doel is om dit seizoen wat zilverwerk binnen te halen, maar hij moet nu al zijn inspanningen richten op het wegwerken van de vijf punten achterstand in de Eredivisie op Ajax. PSV is nog actief in de Champions League en staat in de achtste finales tegenover Arsenal, maar Lucas is niet ingeschreven voor die competitie”, zo schrijft de sportkrant.

Marca sluit zich aan bij de teksten van Mundo Deportivo en zag eveneens Go Ahead Eagles het Philips Stadion ‘bestormen’. “Een wedstrijd om nooit te vergeten: het debuut van Lucas Pérez voor PSV… en de uitschakeling van de Eindhovenaren. Go Ahead Eagles bestormde het Philips Stadion, won met 1-2 en bereikte de tweede bekerfinale in de clubhistorie”, zo klinkt het. “Arriveren en debuteren, al deed hij dat als invaller. Bij een 1-2 achterstand kwam Pérez in het veld om te proberen een doelpunt te maken dat de wedstrijd tot verlenging zou brengen. Het is hem niet gelukt. Hij speelde vijftien minuten tussen de reguliere speeltijd en blessuretijd. Het doelpunt van Ivan Perisic, uit een strafschop, was niet genoeg”, zag Marca.

