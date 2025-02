Ontslag Bosz bij PSV niet langer uitgesloten: 'Als dát gebeurt, is de directie aan zet'

Clubwatcher Rik Elfrink speculeert na de bekeruitschakeling van PSV door Go Ahead Eagles over een mogelijk ontslag voor trainer Peter Bosz. Hoewel de Eindhovenaren op papier nog meedoen om de landstitel én nog actief zijn in de Champions League, voorziet de journalist van het Eindhovens Dagblad een 'keiharde evaluatie' door de directie als PSV nóg een keer punten verspeelt in de competitie.

PSV ging met zes punten voorsprong op Ajax de korte winterstop in, maar die is door een zeer matige serie inmiddels verdampt en omgezet in een achterstand van vijf punten op de Amsterdammers. In de Champions League wist het elftal van Bosz dit kalenderjaar weliswaar de competitiefase te overleven en in de tussenronde knap af te rekenen met Juventus, maar daarop volgde woensdag een pijnlijke bekeravond. PSV speelde vooral voor rust ondermaats en ging met een 0-2 achterstand de kleedkamers in. Verder dan een aansluitingstreffer van Ivan Perisic zou de ploeg in de tweede helft niet komen, waardoor de finale in De Kuip aan PSV voorbijgaat.

Elfrink stipt aan dat PSV in de achtste finales van het bekertoernooi al aan uitschakeling ontsnapte tegen Excelsior. "Go Ahead Eagles hield het wel vol en gaf PSV een nieuwe dreun in een periode waarin het kampioenschap uit zicht is geraakt en PSV in Europees verband nog wel leverde. In internationale wedstrijden is de zucht naar succes nog wel te zien", stelt de clubwatcher vast. "Die conclusie is hard en zou voor PSV niet te verteren mogen zijn. In nationale duels is de club terechtgekomen in een verstikkend web van tevredenheid, waarvoor Bosz sinds het begin van dit seizoen al waarschuwde. Het is de trainer niet gelukt om de ploeg daar structureel uit te trekken en dit kalenderjaar presteerde PSV in de twee Nederlandse competities onthutsend", aldus Elfrink.

'Laat de leiding dit PSV verder rommelen als de tweede plek in gevaar komt?'

De journalist vraagt zich vervolgens hardop af wat er in Eindhoven zou moeten gebeuren om de kar vlot te trekken. "Bosz gaf woensdag na afloop van het debacle tegen Go Ahead Eagles het antwoord al. Nog een keer puntenverlies in de competitie kan zijn ploeg zich niet permitteren", verwijst Elfrink naar de uitspraken van de trainer na afloop. "Als dat toch gebeurt, is de directie van PSV aan zet en lijkt een keiharde evaluatie nodig. Laat de leiding dit PSV verder rommelen als ook de tweede plek en daarmee zekere Champions League-inkomsten eventueel nog in gevaar komen?", speculeert Elfrink over een mogelijk vroegtijdig afscheid van Bosz.

