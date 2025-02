'Dit is natuurlijk dodelijk voor hem, het is nu alweer afgelopen'

Johan Derksen weet na de uitschakeling van PSV in de KNVB Beker zijn conclusies te trekken. Het niet bereiken van de finale is volgens de oudgediende bij Vandaag Inside ‘dodelijk’ voor trainer Peter Bosz.

Go Ahead Eagles versloeg PSV woensdagavond in de halve finale van de KNVB Beker. Binnen een half uur stonden de Eagles al op een 0-2 voorsprong, die voor PSV niet meer te overbruggen bleek. De penalty van Ivan Perisic in de 59ste minuut zette de eindstand van 1-2 op het bord.

LEES OOK: Van der Gijp houdt zijn mond tijdens discussies over Farioli: 'Johan begint dan weer over Italiaanse serveerders'

Artikel gaat verder onder video

Nadat presentator Wilfred Genee tijdens de uitzending van Vandaag Inside meldt dat PSV uitgeschakeld is, heeft Derksen zijn verhaal klaar: “Er stort wel een wereld in voor Bosz.”

Derksen concludeert: “Dit is natuurlijk dodelijk voor hem, want voor het eerst heeft hij wat gewonnen met PSV en nu is het alweer afgelopen. Dit is financieel zó ernstig voor zo’n club.”

Tafelgast Albert Verlinde vraagt zich af waarom ‘dit soort verassingen’ kan gebeuren. “Dat is de charme van het bekertoernooi.” Antwoordt Derksen. “Bemoei je er verder niet mee, Albert!”, grapt de Snor.

VIDEO - Johan Derksen over bekeruitschakeling PSV tegen Go Ahead: 'Dit is dodelijk voor Peter Bosz'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen krijgt koude rillingen: 'Er is slechts één goede voetbalanalist in Nederland'

Johan Derksen kijkt niet graag naar voetbaltalkshows en is slechts positief over één analist.