Johan Derksen krijgt koude rillingen: 'Er is slechts één goede voetbalanalist in Nederland'

Johan Derksen kijkt niet graag naar voetbaltalkshows. De Vandaag Inside-coryfee was jarenlang zelf hét boegbeeld van een voetbaltalkshow, maar vindt de meeste van zijn collega-analisten niet het beluisteren waard. Alleen Kenneth Perez kan rekenen op de goedkeuring van Derksen.

Met programma’s als Voetbalpraat, Dit was het Weekend (beide op ESPN), Rondo (Ziggo Sport) en Studio Voetbal (NOS) is er voor de voetballiefhebber veel te kiezen. Derksen is niet onder de indruk. “Als ik naar die voetbalpraatprogramma’s kijk, lopen de koude rillingen me over de rug. Ik vind het oeverloos gelul om niks. Ik heb het er helemaal mee gehad”, zegt de voormalig Voetbal International-hoofdredacteur dinsdagavond bij Vandaag Inside.

Presentator Wilfred Genee heeft ook zijn bedenkingen bij het aanbod. “Toen wij het deden, zat er nog wat humor in. Het wordt nu echt als hogere wiskunde gebracht.” Derksen antwoordt: "Ik kom steeds vaker tot de conclusie dat alleen Perez wat te melden heeft. De rest lult maar wat.”

'Van der Vaart en Sneijder niet verkeerd'

Met bekende tv-analisten als Marciano Vink, Kees Kwakman, Mario Been, Karim El Ahmadi, Theo Janssen, Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk, Leonne Stentler, Marco van Basten, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart heeft Derksen dus minder. Tafelgenoot René van der Gijp is het daar niet helemaal mee eens. “Van der Vaart en Sneijder zijn niet verkeerd.”

Derksen reageert: “Die zijn leuk, maar trappen ook open deuren in.” Maar, zo werpt Van der Gijp op: “Van der Vaart was wel degene die zei dat Gravenberch een grote voetballer zou worden. Dat had hij goed gezien. Zo heeft hij een paar dingen wel goed gezien. Sneijder vind ik ook leuk.”

