Johan Derksen laakt 'vervelend zeurpietje' bij PSV

Johan Derksen vindt dat een vervelend zeurpietje is. Volgens de analist van Vandaag Inside kan de 26-jarige middenvelder van PSV niet tegen kritiek.

Veerman ging in de Champions League-ontmoeting van PSV met Juventus pijnlijk in de fout bij de openingstreffer van de Italianen. Hij leverde het leer in bij Federico Gatti, die een lage voorzet afleverde. PSV werkte de bal vervolgens weg, maar uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van Weston McKennie. Met een verwoestend schot zette hij Juventus op voorsprong. Doelman Walter Benitez was kansloos.

Na afloop van die wedstrijd gaf Veerman te kennen dat hij zijn speelstijl niet zal aanpassen. “Dat blijf ik ook zeker doen. Daar mag iedereen wat van vinden, daar geef ik helemaal niks om. Het is ongelukkig dat zo’n bal daarna binnenvliegt Ik weet dat 95 procent van de voetballers die bal wel wegschiet, maar ik heb dat gewoon niet. Daar moet iedereen maar mee leren leven. Dat ga ik zeker niet doen.”

Aan tafel bij Vandaag Inside komt het interview van Veerman ter sprake. “Joey is af en toe een beetje een vervelend zeurpietje”, kraakt Derksen de PSV-middenvelder. Genee kan het daar niet in vinden. “Joey is een leuke gozer”, reageert hij, waarna Derksen de presentator in de rede valt. "Niet als hij wat teleurstellingen heeft, een keer slecht gespeeld heeft of een slechte recensie heeft gehad."

Veerman moet meer zelfkritiek hebben

“Een beetje zelfkritiek mag wel", vult gast Hélène Hendriks aan, waarna René van der Gijp zich ook in de discussie over Veerman mengt. "Je kan dat ook eigenlijk beter niet zeggen, dat hij dat blijft doen. Hij had beter kunnen zeggen: ik had hem inderdaad weg moeten peren. Dat is handiger natuurlijk", erkent de analist.

“Hij zoekt altijd de voetballende oplossing, dat snap ik wel, maar op zo’n moment kan dat niet”, vervolgt Hendriks over Veerman. Genee stelt daarop dat hij Veerman waardeert omdat hij altijd wel tekst heeft. "Er zijn niet veel voetballers die altijd tekst hebben, maar hij heeft altijd tekst. Of het altijd even handig is wat hij roept, maar dat is toch niet belangrijk in het leven?”

Derksen reageert daarop dat hij Veerman 'een hele aardige jongen' vindt. "Ik vind het ook een hele goede voetballer. Alleen ik betrap hem er altijd op dat als hij iets van kritiek krijgt, dan is hij altijd meteen heel tegen de keer in”, besluit hij.

