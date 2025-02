'Engelse interesse voor opgeleefde PSV'er: bod van 40 miljoen euro aanstaande'

Newcastle United zou in de zomer naar de Premier League willen halen, zo weet het Italiaanse Tuttosport te melden. De Magpies zouden een bod van 40 miljoen euro op tafel willen leggen voor de Belg.

Bakayoko zou in eerste instantie de interesse van Juventus hebben gewekt, schrijft de Italiaanse krant in aanloop naar de Champions League-confrontatie tussen PSV en de club uit Turijn. Juventus wilde de PSV’er hebben voor op de rechtsbuitenpositie, maar schakelde toen dit niet mogelijk was door naar Nico González, die overkwam van Fiorentina.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV-speler niet op tijd fit voor Juve-uit, Bosz gaat in op commotie rond Lang

De 21-jarige Belg kwam dus niet in het zwart-wit van Juventus te spelen, maar zou dat vanaf de komende zomer wel kunnen doen voor Newcastle United. Na een succesvol seizoen in 2023/24 (twaalf doelpunten, negen assists in de Eredivisie) kwam Bakayoko al op de radar van andere buitenlandse topclubs.

‘Baka’ besloot te blijven in de zomer, maar kreeg kritiek na tegenvallende cijfers dit seizoen. Inmiddels is hij wat opgeleefd; Bakayoko maakte tot nu toe tien doelpunten en gaf drie assists in alle competities. Ook in de winterse transferperiode bleef hij, al zou hij volgens journalist Sacha Tavolieri de komende zomer zijn zinnen wél hebben gezet op een vertrek.

🇧🇪 Johan Bakayoko ne quittera pas le PSV Eindhoven durant ce #mercato ! Malgré quelques approches hivernales, le Belge a décidé de terminer la saison à Eindhoven avant de quitter le club néerlandais en fin de saison...

🇩🇪 Le #BVB & le RB Leipzig restent des clubs concrètement… pic.twitter.com/mBqC3oxf1D — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 31, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang wekt irritatie bij PSV-supporters met Ajax-likes

De onvrede bij Noa Lang over het PSV-publiek ‘borrelt al langer’, schrijft Rik Elfrink.