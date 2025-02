PSV-speler niet op tijd fit voor Juve-uit, Bosz gaat in op commotie rond Lang

Rick Karsdorp zal dinsdag ontbreken in de wedstrijdselectie van PSV, dat het moet opnemen tegen Juventus in de tussenronde van de Champions League. Dat heeft Peter Bosz maandag gedeeld op de persconferentie. Verder is de trainer niet tevreden met de ophef over .

Karsdorp, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van AS Roma, begon afgelopen zaterdag tegen Willem II (1-1) in de basis. In de rust moest hij zich echter laten vervangen vanwege een potentiële blessure. Bosz weet nog niet hoe erg Karsdorp eraan toe is, maar de Champions League-wedstrijd van dinsdag moet hij missen. "Rick is er niet bij. Ik hoop dat het niet al te ernstig is", stelde de oefenmeester.

Lang

Ook ging de trainer in op de commotie die het afgelopen weekend was ontstaan rondom Lang. De aanvaller scoorde een prachtig doelpunt tegen Willem II, maar maakte vervolgens veel misbaar richting de supporters van PSV. Volgens Lang leverden de fans tijdens de Brabantse derby te weinig steun aan hun eigen spelers.

Bosz gaf op de persconferentie van maandag aan dat hij met Lang had gesproken, maar 'niet zo lang'. "Noa is Noa en dat wil ik vooral zo houden. Een fijn en een goed mens. Ik vond het niet zo verstandig (het misbaar richting het publiek, red.). Dat komt natuurlijk voort uit frustratie, die ik ook heb. Die kun je op verschillende manieren uiten."

Toch moet er volgens de trainer ook weer niet te veel aandacht aan besteed worden. "Maak er niet zo'n groot ding van, man. Alsjeblieft. Overal wordt erover gesproken. Dat is het allemaal niet waard. We hebben Noa keihard nodig om tot goede resultaten te komen, net zoals we onze fans keihard nodig hebben. Juist ook op de moeilijke momenten, die we ook de rest van het seizoen weer zullen krijgen. Ik maak er niet zo'n heel groot ding van."

