Lang irriteert harde kern van PSV na prachtig doelpunt: 'Ze waarderen dit niet'

heeft op fraaie wijze de score geopend in de wedstrijd tussen PSV en Willem II. De aanvaller nam de bal met succes uit de lucht en brak de wedstrijd open in de 62ste minuut. Daarna leek hij de confrontatie op te zoeken met het Eindhovense publiek.

Vanaf de rand van het strafschopgebied leverde Ivan Perisic een indraaiende voorzet richting Lang, die de bal uit de lucht nam en de linkerhoek vond.

De buitenspeler leek een appeltje te schillen te hebben met de buitenwereld, want hij hield zijn wijsvinger voor de mond en maande de mensen zo tot stilte.

Volg de wedstrijd tussen PSV en Willem II in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

"Je ziet ‘m de hele wedstrijd niet, maar daar is ie!", reageert commentator Michiel Teeling enthousiast. "Een schitterende uithaal van Noa Lang. In een wedstrijd waarin PSV de kansen moeilijk bij elkaar voetbalt, is daar toch de openingstreffer."

"Wat een uithaal van Lang. Hij is een speler die niet in de wedstrijd hoef te zitten om zo’n schitterend doelpunt te maken. Hij is altijd in staat om het verschil te maken. Eigenlijk is het niet eens een kans", aldus de ESPN-commentator.

'Harde kern PSV niet blij'

Later in de tweede helft plaatste Lang opnieuw zijn vinger voor de mond. Volgens Teeling was de boodschap gericht aan het PSV-publiek. "Opnieuw zoekt Noa Lang het contact met het Eindhovense publiek. Het wordt niet gewaardeerd door de harde kern van PSV."

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Werk aan de winkel voor PSV en Stewart: zeven aflopende contracten, waaronder meerdere sterkhouders

De winterse transferwindow is achter de rug, maar daarmee is het werk voor PSV-directeur Earnest Stewart nog lang niet gedaan.