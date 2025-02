Werk aan de winkel voor PSV en Stewart: zeven aflopende contracten, waaronder meerdere sterkhouders

De winterse transferwindow is achter de rug, maar daarmee is het werk voor Earnest Stewart nog lang niet gedaan. De technisch directeur van PSV zal zich de komende tijd moeten richten op de aflopende contracten. , , , , , en zijn, zoals het er momenteel naar uitziet, allemaal bezig aan hun laatste maanden in Eindhoven. FCUpdate.nl bespreekt de situatie van deze spelers.

We beginnen met Boscagli. Je zou het haast vergeten, maar de Fransman staat inmiddels al bijna zes jaar onder contract bij PSV. De Eindhovenaren telden in de zomer van 2019 twee miljoen euro neer om hem los te weken bij OGC Nice. Tijdens zijn eerste seizoenen in de Eredivisie had hij weinig impact op zijn ploeg. Zo worstelde hij regelmatig met zijn fitheid, waardoor het slot van het seizoen 2021/22 aan hem voorbijging en hij ook een groot deel van het daaropvolgende seizoen moest missen. Onder Peter Bosz is Boscagli echter uitgegroeid tot steunpilaar en vrijwel onmisbare kracht. Hij is vooral in balbezit erg belangrijk. Niet voor niets noemde Bosz hem een paar maanden geleden nog ‘de meest technische speler’ die hij ooit heeft gezien.

Die lovende woorden volgden in een periode waarin Boscagli nadrukkelijk werd gelinkt aan een vertrek uit Eindhoven. De Fransman is in het bezit van een aflopend contract en had PSV in de zomer nog een mooie transfersom kunnen opleveren. Brighton & Hove Albion zag zijn komst wel zitten en Boscagli had er zelf ook oren naar, maar PSV was niet bereid mee te werken aan een vertrek van zijn sterkhouder. Daardoor dreigt hij komende zomer transfervrij de deur achter zich dicht te trekken, ondanks geruchten over een recente ultieme poging om zijn contract te verlengen. Dat bericht werd eind december vanuit PSV ‘niet bevestigd’, zo schreef clubwatcher Rik Elfrink. “Voor de verdediger staat de deur uiteraard wel open. Dat wil zeggen dat hij alsnog welkom is om bij te tekenen als hij op zijn schreden terug wil keren en graag in Eindhoven wil blijven, omdat hij en zijn familie het hier goed naar de zin hebben”, zo klonk het op de website van het Eindhovens Dagblad.

© Imago

Walter Benítez

Boscagli is niet de enige basiskracht van PSV die afgelopen zomer aandrong op een transfer. Atlético Madrid meldde zich in het Philips Stadion voor de diensten van Benítez, maar het bod op de doelman werd door zijn huidige werkgever resoluut van tafel geveegd. De Argentijn voelde zich naar verluidt ‘in de maling genomen’, maar is er niet met de pet naar gaan gooien en beleeft opnieuw een sterk seizoen. PSV wil niet voor niets langer met hem door. “Recent had hij nog geen oren naar een snelle verlenging van zijn contract, maar niet geschoten is ook voor PSV altijd mis. De komende periode zal blijken of er een langere samenwerking mogelijk is, maar PSV moet dan wel flink in de buidel tasten”, zo schreef Elfrink ruim een maand geleden.

Mauro Júnior

Mauro Júnior helpt zijn trainer ook dit seizoen meer dan regelmatig uit de brand. De Braziliaan is op veel posities inzetbaar en was daardoor al op het middenveld en in de achterhoede van waarde voor zijn ploeg. De laatste wedstrijden is hij steevast een van de uitblinkers bij PSV, waaronder met twee assists op bezoek bij NEC. PSV en Bosz zijn zeer tevreden over hoe Mauro zich manifesteert, maar het is zeer de vraag of hij zijn krabbel gaat zetten onder een nieuw contract. De Eindhovenaren willen dat heel graag voor elkaar krijgen, ‘maar er zijn ook andere kapers op de kust’, meldde Elfrink medio januari nog. “PSV hoopt nog altijd Mauro langer te binden, maar het is dus afwachten of dat lukt. Vanuit het zakelijke kamp van de speler is er al een tijdje sprake van radiostilte richting de media. Of geen nieuws goed nieuws voor PSV betekent, is nog niet te zeggen”, zo klonk het.

© Imago

Richard Ledezma

Ledezma is dit seizoen toch wel een van de verrassingen bij PSV. De Amerikaan is van nature een middenvelder, maar door de zware blessure van Sergiño Dest, het vertrek van Jordan Teze naar AS Monaco én de niet altijd fitte Karsdorp, diende zich op de rechtsbackpositie een kans aan. En die heeft Ledezma gegrepen, mogen we inmiddels wel zeggen. Dat is niet onopgemerkt gebleven, want het Mexicaanse Club América deed in januari nog een bod op hem. PSV zag echter niets in een verkoop, wil zijn contract graag openbreken en heeft hem inmiddels een aanbieding gedaan om te verlengen. Dat heeft hij tot op heden niet geaccepteerd, waardoor voor volgend seizoen ook achter zijn naam nog een groot vraagteken staat.

Rick Karsdorp

Op de rechtsbackpositie heeft Bosz naast Ledezma ook Karsdorp tot zijn beschikking. De voormalig Feyenoorder meldde zich na zijn vertrek bij AS Roma in Eindhoven en was de vervanger van Teze, maar zo succesvol is zijn dienstverband nog niet. Karsdorp miste al wat wedstrijden vanwege blessureleed en toonde zich regelmatig kwetsbaar als hij moest verdedigen, wat toch zijn eerste en belangrijkste taak is. Zo liet hij zich afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen NEC wel heel makkelijk aftroeven door Bryan Linssen, die uit een hoekschop de 3-3 binnen kon tikken. Wat PSV met Karsdorp van plan is, zal nog moeten blijken. Elfrink schreef in december dat PSV mogelijk pas ‘later’ een besluit neemt over een ‘eventueel langer verblijf’ van de back.

© Imago

Ivan Perisic

Dat geldt ook voor Perisic. De Kroaat arriveerde pas na de zomerse transferwindow in Eindhoven en kon zijn nieuwe ploeg daardoor niet helpen in de competitiefase van de Champions League, maar was wel al belangrijk in de Eredivisie én KNVB-beker. Hij staat na achttien wedstrijden op vier doelpunten en zeven assists en liet zich vooral in de grote wedstrijden gelden, zoals tegen Ajax (met een goal) en Feyenoord (twee assists). Een langer verblijf van Perisic hangt mogelijk ook af van wat er met Noa Lang gaat gebeuren. Lang werd onlangs al in verband gebracht met een overstap naar Napoli. PSV haalde in de zomer in de persoon van Couhaib Driouech een stand-in van Lang, maar hij heeft mede door blessureleed nog niet echt zijn stempel kunnen drukken.

Luuk de Jong

En dan last but not least: De Jong. Stewart maakte er begin december al geen geheim van dat PSV wilde plannen heeft met de aanvalsleider. “Ik kan het zo stellen: Luuk willen wij zo lang mogelijk bij PSV houden”, zo vertelde de technisch directeur in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Dit betekent dat De Jong mogelijk ook ná zijn actieve loopbaan verbonden blijft aan PSV, al lagen daar nog geen ‘keiharde afspraken’ voor, aldus Stewart. Hoewel Ricardo Pepi de afgelopen maanden nadrukkelijk op de deur klopte, blijft De Jong ook binnen de lijnen van grote waarde voor zijn ploeg. Hij was al veertien keer trefzeker en leverde bovendien acht assists. De aanvoerder krijgt de komende tijd de kans om dat totaal flink op te schroeven, want zijn concurrent Pepi heeft een knieblessure en komt daardoor in de tweede seizoenshelft niet meer in actie.

© Imago

